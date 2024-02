Mort de Robert Badinter : quelles sont les trois options pour son entrée au Panthéon ?

Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi sa volonté de panthéoniser l'ancien garde des Sceaux. Trois possibilités s'offrent désormais à la famille.

"Votre nom devra s'inscrire aux côtés de ceux qui ont tant fait pour le progrès humain et pour la France, ils vous attendent au Panthéon", a déclaré Emmanuel Macron, en clôture de son discours d'hommage à Robert Badinter, mercredi 14 février. Le président a ainsi répondu aux appels de la gauche à panthéoniser l'ancien ministre de la Justice, père de l'abolition de la peine de mort. Une décision qui a été prise en concertation avec la famille de Badinter, selon Franceinfo.

Quelles sont désormais les modalités de cette panthéonisation ? Les noms des hommes et femmes illustres à qui la patrie dit sa reconnaissance peuvent être inscrits au Panthéon de trois manières différentes. La plus classique est l'inhumation de leur corps. C'est l'honneur qui attend les résistants Missak et Mélinée Manouchian le 21 février. C'est aussi ainsi qu'Emmanuel Macron avait décidé de rendre hommage à l'ancienne ministre de la Justice Simone Veil en 2018.

Badinter inhumé dans la semaine

Certaines personnalités défuntes sont également représentées au Panthéon par un cénotaphe, c'est-à-dire un tombeau qui ne contient pas de dépouille. C'est par exemple le cas de la chanteuse Joséphine Baker depuis 2021, dont le corps est inhumé à Monaco. Actuellement, 74 personnes possèdent une tombe, une urne funéraire ou un cénotaphe dans la crypte de l'ancienne église parisienne.

La dernière façon possible d'inscrire le nom d'un défunt au Panthéon est la plaque commémorative. C'est l'option qu'avait retenue Nicolas Sarkozy pour Aimé Césaire en 2011, afin de respecter la volonté du poète d'être enterré en Martinique.

Pour l'heure, Robert Badinter va être inhumé dans la semaine au cimetière de Bagneux par ses proches. Il reviendra à ces derniers de décider des modalités de son entrée prochaine au Panthéon.