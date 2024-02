Olivier Véran et Marine Le Pen règlent leurs comptes sur les bancs de l'Assemblée

Pour le retour de l'ancien ministre dans l'hémicycle, ce dernier a su titiller la présidente du RN, notamment au sujet du professeur Raoult. Marine Le Pen n'a pas tardé à répliquer.

Olivier Véran a vite trouvé ses marques à l'Assemblée. L'ancien ministre de la Santé puis porte-parole du gouvernement, qui a récupéré son siège de député cette semaine, a pris la parole dans l'hémicycle mercredi 14 février, dans le cadre d'un débat sur la loi relative aux dérives sectaires. Son intervention a été immédiatement accueillie par des huées venues des bancs de l'extrême droite. "Franchement, quand je vous entends, je me dis que j'ai bien fait de revenir", a-t-il ironisé.

Le député de Grenoble a fait porter son intervention sur le cas des "délires quasi messianiques" du professeur Didier Raoult durant la pandémie du Covid-19. Un sujet pour lequel il n'a pas manqué d'aller titiller le Rassemblement national. "Avant de venir, j'ai cherché sur Google. J'ai tapé, par exemple, 'gourou' et 'Raoult', et j'ai trouvé plus de réponse qu'en tapant 'science' et 'Le Pen', a-t-il notamment déclaré.

Véran "a dit tout et l'inverse de tout pendant la crise du Covid"

Marine Le Pen n'a pas tardé à répondre à la charge de l'ancien ministre. "Pardon, mais s'il y a bien une personne qui ne devait pas prendre la parole aujourd'hui, c'est M. Véran, qui a dit tout et l'inverse de tout pendant la crise du Covid", a répliqué la présidente des députés du RN.

"Alors on va parler du professeurs Raoult, parce que c'est un sujet fondamental", a enchainé Marine Le Pen. "Mais dites-moi, il n'y a pas quelques ministres qui ont été soignés par le professeur Raoult ? Il n'y a pas quelques-uns de vos grands maires, présidents de conseils régionaux, qui ont été soignés par le professeur Raoult ? Il n'y a pas un président de la République qui est allé pour rendre hommage au professeur Raoult ? Et maintenant, vous le trainez dans la boue", a-t-elle accusé, sous les applaudissements de ses collègues.