"Résultat d'Olivier Véran aux législatives 2022 : un score fort, le ministre conforté"

RESULTAT OLIVIER VERAN. Olivier Véran arrive en tête dans la 1ere circonscription de l'Isère avec 49,11% des suffrages.

[Mis à jour le 12 juin 2022 à 23h23] Olivier Véran a-t-il réussi son pari ? Les résultats de la 1ère circonscription de l'Isère indiquent une avance confortable pour le ministre, avec 49,11 des suffrages, devant Salomé Robin (Nupes) à 25,40%. Olivier Véran passait un vrai test de légitimité ce dimanche 12 juin 2022 lors du premier tour des élections législatives. L'ancien ministre de la Santé de février 2020 à mai 2022 et désormais ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, un poste placé sous l'autorité directe du Premier ministre. La principale tâche d'Olivier Véran est la prise en charge du calendrier des projets de loi du gouvernement présentés au Parlement.

Cette circonscription l'a déjà porté à l'Assemblée en 2017. Mais Olivier Véran s'en retourne avec un fardeau pesant : celui de son passage au ministère de la Santé, en pleine crise sanitaire. L'homme des confinements et du passe vaccinal fera-t-il l'objet d'un vote sanction ? La première circonscription de l'Isère, où se présente Olivier Véran, recouvre une partie de la ville de Grenoble, ainsi que les communes de Meylan, la Tronche et Saint Ismier. S'il est né un peu plus au sud, dans la commune de Saint-Martin-d'Hères, le ministre a exercé en tant que médecin au CHU de la Tronche. "Les gens me connaissent, me disent : 'Comment va ta maman ?', ou 'J'étais au collège avec toi !'" Assurait Olivier Véran au Monde, lors d'une visite de sa circonscription début juin. La population de la circonscription, relativement aisée, est plutôt favorable au camp d'Emmanuel Macron.

Quel poste occupe Olivier Véran dans le nouveau gouvernement ?

Olivier Véran a été un ministre de la Santé très médiatisé entre février 2020 et mai 2022, du fait de sa gestion de la pandémie du Covid-19. Quand bien même les circonstances ont fait de lui une figure contestée de la macronie, Emmanuel Macron a fait le choix de le maintenir dans le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne. Olivier Véran a donc été nommé ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Ce poste est placé sous l'autorité directe du Premier ministre. La principale tâche d'Olivier Véran est la prise en charge du calendrier des projets de loi du gouvernement présentés au Parlement.

Qui est la compagne d'Olivier Véran ?

L'ancien ministre de la Santé a été marié 10 ans à Camille Lesne, une gynécologue obstétricienne également implantée en Isère. De 2018 à 2021, il a partagé sa vie avec Coralie Dubost, la députée LREM de l'Hérault. Cette dernière, récemment épinglée par Médiapart pour des avances abusives de frais de mandats et une gestion des ressources humaines contestable, ne se présente pas à sa réélection lors de ces législatives 2022.