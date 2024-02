Agriculteurs en colère : la FNSEA n'ira pas au débat voulu par Macron, et les autre syndicats ?

Le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, a répété qu'il ne se rendra pas au débat voulu par Emmanuel Macron au Salon de l'agriculture avec le monde agricole, ce samedi. Les autres syndicats montrent également une forme de scepticisme sur l'utilité du débat.

En direct

10:31 - Le cortège de la Coordination rurale avance dans les rues de Paris Le cortège des manifestants et ses 50 tracteurs de la Coordination rurale avancent dans les rues de Paris comme le montrent les images de Clément Lanot. Ils ont rendez-vous près des Invalides à la mi-journée. Mais certains semblent déterminer à rester jusqu'à demain pour l'ouverture du Salon de l'agriculture et l'arrivée d'Emmanuel Macron sur place pour peut-être empêcher son entrée.

10:01 - Le président du Salon de l'agriculture s'attend à des échanges "virils" Jean-Luc Poulain, le président du Salon de l'agriculture, s'attend à des échanges "virils" lors de la visite d'Emmanuel Macron prévue demain matin. "Ça va être un salon d'explications, un salon qui pourrait être un peu viril, on peut être viril mais correct" a déclaré le patron du Salon auprès de l'AFP. Il estime que "le monde agricole a besoin tout de suite de réponses précises sur 'On fait quoi, quand?'", mais croit savoir que les agriculteurs "seront là, de manière virile, mais aussi responsable parce que ce qu'ils veulent, ce n'est pas casser le salon. Ce qu'ils veulent, c'est des réponses à leurs problèmes".

09:26 - Des agriculteurs du Tarn-et-Garonne montent à Paris et promettent des "sifflets" Depuis Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, un bus rempli d'agriculteurs a pris la direction de Paris pour se rendre au Salon de l'agriculture. Le patron de la FDSEA du Tarn-et-Garonne, Francis Ambrogio, a promis un "accueil animé au chef de l'Etat" au micro de BFMTV : "On pourra jamais empêcher le président de rentrer. Par contre, l'ambiance à l'intérieur du salon, on va la gérer et [ce sera] plutôt des sifflets que des acclamations". Alors que le syndicat est aussi mobilisé sur le barrage de l'A62 depuis plusieurs jours, le syndicaliste assure qu'après un passage au Salon les manifestants retourneront sur le barrage de l'autoroute.

09:10 - Les agriculteurs de la Coordination rural entrent dans Paris Après avoir traversé une partie du périphérique en direction de la porte de Saint-Cloud, les manifestants de la Coordination rurale annoncent leur entrée dans Paris à 9 heures ce matin. Le syndicat donne rendez-vous à midi aux Invalides, la fin de la manifestation. Mais les tracteurs ont rencontré des CRS au moment de pénétrer dans la capitale comme le rapporte RTL.

08:54 - Emmanuel Macron doit préciser "sa vision" pour l'agriculture "Je n'attends pas du président de la République qu'il nous fasse l'exégèse et la technique de ses annonces. J'attends du président de la République qu'il porte la vision qui est la sienne" sur l'agriculture française et son avenir, a déclaré Arnaud Rousseau sur BFMTV-RMC. Le syndicaliste attend notamment le chef de l'Etat sur le question de l'Europe et veut savoir s'il "entend protéger l'agriculture française au plan international".

08:45 - Quel accueil réservé à Emmanuel Macron et aux politiques ? Comme il le dit depuis une semaine, Arnaud Rousseau répète que les politiques ne pourront pas venir profiter du Salon en ignorant la crise agricole qui est en cours depuis un mois. Le président de la FNSEA dit ne pas savoir "ce qu'il se passera demain matin" lors de l'arrivée d'Emmanuel Macron. Il doit réunir le conseil administratif du syndicat "pour décider" de l'accueil réservé aux politiques. Il rappelle toutefois que le Salon doit être une vitrine de l'agriculture française excluant ainsi toute action à l'encontre des visiteurs.

08:36 - Arnaud Rousseau n'ira pas au débat du Salon de l'agriculture Le président de la FNSEA, premier syndicat agricole, Arnaud Rousseau a affirmé qu'il ne participera pas au débat voulu par Emmanuel Macron au Salon de l'agriculture demain. Il dénonce une forme de "cynisme intolérable". Le syndicaliste avait accepté l'invitation avant d'apprendre l'invitation des Soulèvements de la Terre. Le rétropédalage de l'Elysée sur la venue du collectif écologique radicale ne fera pas revenir le patron de la FNSEA.

08:20 - Marc Fesneau n'a pas de "certitude" sur la tenue d'un débat au Salon Le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau, invité de TF1 ce vendredi matin, a indiqué ne "pas avoir de certitude" sur l'organisation effective d'un débat entre le chef de l'Etat et les acteurs du monde agricole annoncé et voulu par Emmanuel Macron.

08:15 - Les agriculteurs mobilisés dans le Gard Les agriculteurs du Gard sont également mobilisés ce vendredi, à la veille du Salon de l'agriculture. La FDSEA a mené une action devant la Direction départementale des Territoires (DDT) de Nîmes ce matin en brûlant des pneus devant l'établissement, comme le rapporte France Bleu Gard Lozère. Les manifestations se sont ensuite dirigés vers le Carrefour de Nîmes. Ils stationnent sur le parking avec leurs tracteurs et bloquent l'entrée en déversant de la terre.

08:09 - L'A62 toujours bloquée entre Agen et Montauban Il n'y a pas qu'à Paris que les agriculteurs se mobilisent. Dans le sud-ouest, l'A62 est toujours bloquée par le mouvement social agricole. La route est fermée sur 70 kilomètres entre Agen et Montauban.

08:02 - Les Soulèvements de la Terre auraient refusé de participer à "cette supercherie" L'invitation lancée au collectif des Soulèvements de la Terre pour participer au débat au Salon de l'agriculture continue de susciter la colère, même maintenant qu'elle est annulée. Les agriculteurs, notamment ceux de la FNSEA, se sont opposés à la venue du collectif et ont fait plié le chef de l'Etat. Mais le collectif assure lui-même qu'il n'aurait "pas participé à cette supercherie". Les Soulèvements de la Terre ajoutent sur X qu'il "est intéressant de noter que le gouvernement est toujours prompt à" céder aux exigences du patron de la FNSEA".

07:55 - La présidente de la Coordination rural "n'attend rien" du débat avec Macron La présidente du syndicat agricole la Coordination rurale, Véronique Le Floc'h, "n'attend rien" du débat organisé par Emmanuel Macron au Salon de l'agriculture, a-t-elle assuré sur RTL : "On a voulu nous manipuler comme si nous étions des marionnettes, c’est tellement loin du compte que s’ils ne vont pas à l’essentiel tout de suite on va continuer à perdre notre temps". Elle a d'ailleurs indiqué ne pas y participer personnellement préférant "laisser [sa] place à [ses] collègues de terrain".

07:49 - La FNSEA refuse "pour l'instant" de participer au débat avec Macron La FNSEA n'a pas prévu de savoir à la même table qu'Emmanuel Macron pour participer au débat promis lors du Salon de l'agriculture, du moins "pour l'instant" comme l'a annoncé le secrétaire générale du syndicat, Hervé Lapie, sur franceinfo. "Inviter un collectif dont la dissolution a été demandée par ce gouvernement, pour nous, c'est une provocation inacceptable pour les agriculteurs" a-t-il ajouté questionnant la position de l'exécutif.

07:41 - Une opération escargot sur le périphérique de Paris Des agriculteurs perturbent la circulation sur le périphérique de Paris depuis 6h30 ce vendredi matin. A bord de leurs tracteurs, les exploitants agricoles mènent une opération escargot comme le montrent des images de BFMTV. Le cortège est arrivé sur le périphérique par l'A4 et se dirigent vers la porte de Saint-Cloud. Une fois arrivée dans la capitale, les agriculteurs s'installeront en attendant le départ de la manifestation prévue par la Coordination rurale à 10 heures, ils rejoindront la place Vauban, près des Invalides, dans le7ème arrondissement.