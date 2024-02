Salon de l'agriculture : action surprise de la Confédération paysanne pendant qu'Attal rassure les syndicats

Gabriel Attal a été bien reçu au Salon de l'agriculture ce mardi 27 février et échange avec les syndicats sur les mesures promises par Emmanuel Macron, tandis que la Confédération paysanne mène une action au stand Lactalis pour dénoncer les prix non-rémunérateurs.

14:03 - Le "prix plancher" risque de devenir un "prix plafond" selon les producteurs de lait La fédération nationale des producteurs de lait (FNPL) affiliée au syndicat FNSEA ne se réjouit pas de l'annonce sur les prix planchers qui risquent, selon eux, de devenir un "prix plafond" et de faire stagner la rémunération des exploitants agricoles. "Le prix plancher n'est pas une réponse" mais "plutôt un problème" d'après le président de la FNPL pour qui le prix plancher va "complètement à l'encontre de ce qu'on a bâti jusqu'à maintenant".

13:42 - Bruno Le Maire annonce du nouvelles aides financières aux agriculteurs Bruno Le Maire a détaillé de nouvelles aides pour soutenir la trésorerie des agriculteurs ce mardi midi, au lendemain d'une réunion avec les représentants des banques. Il a notamment évoqué deux instruments mis à disposition des agriculteurs en difficulté : le premier permettra "d'avoir un différé de paiement d'un an de leur dette bancaire puis un rééchelonnement jusqu'à 36 mois de cette dette bancaire" et le second sera un prêt "à taux préférentiel compris entre 0 et 2,5% en fonction de la situation des exploitations". Le ministre de l'Economie a ajouté que le prêt garanti aux agriculteurs à hauteur de 2 milliards d'euros sera disponible au 1er mai, et non plus au mois de juillet. Cette aide sera destinée aux exploitants "qui ont besoin de s'adapter, d'acheter du matériel, d'investir, de se verdir".

13:18 - Action de la Confédération paysanne en cours au stand Lactalis La Confédération a décidé de mener une action coup de point au stand de Lactalis, sur le Salon de l'agriculture, ce mardi 27 février. A la mi-journée le syndicat s'est posté devant l'emplacement réservé au géant du lait malgré l'intervention des services de sécurité pour les en empêcher. Les syndicalistes ont même réussi à conduire une vache devant le stand. A la tête de l'action, la porte-parole Laurence Marandola a rappelé que la siège de l'entreprise avait été visé par une action mercredi dernier pour exiger un prix juste et rémunérateur pour les éleveurs.

12:29 - Photo du Premier ministre avec Oreillette, la vache égérie du Salon Dans la matinée, la Premier ministre s'est offert une photo avec l'une des stars du Salon de l'agriculture : la vache égérie de la 60ème édition de l'événement, Oreillette. Un cliché signe du climat apaisé entre le gouvernement et les agriculteurs après les heurts du week-end dernier.

11:52 - Des récupérations politiques dénoncées par la Confédération paysanne Depuis qu'elle a éclaté, la crise agricole est "utilisée à des fins politiques" selon la secrétaire générale de la Confédération paysanne, Véronique Marchesseau, invitée sur le plateau de BFMTV. Et la syndicaliste regrette que les ambitions politiques de chaque camp l'emportent sur la gestion de la crise et les politiques pour tenter d'y trouver des solutions : "C'est assez dramatique que la politique fonctionne comme ça aujourd'hui. Normalement, les personnes qui s'engagent en politique doivent travailler pour l'intérêt général des concitoyens et non pas faire des stratégies [...] dans l'objectif de pouvoir être élu à court terme" a estimé Véronique Marchesseau visant aussi bien la majorité présidentielle que le Rassemblement national ou les forces de gauche.

10:58 - Attal veut "faire du sur-mesure" pour répondre aux besoins des agriculteurs Gabriel Attal se mêle à la foule au Salon de l'agriculture et continue d'échanger avec les syndicats. "Je suis conscient qu'il y a des agriculteurs en grande souffrance, en détresse et en grande difficulté" a-t-il déclaré devant des représentants de de la Coordination rurale, dont la co-présidente Karine Duc, disant vouloir "faire du sur-mesure" pour répondre aux besoins des agriculteurs au cas par cas. Il a promis que les résultats du recensement départemental annoncé par le chef de l'Etat samedi vont arriver "assez vite".

10:34 - Les prix planchers, un "frein à la compétitivité" ? Si la mise en place de prix planchers est saluée par les syndicats, elle ne réjouit pas tous les acteurs de la grande distribution. Le patron des Mousquetaires/Intermarché Thierry Cotillard; invité de France Inter ce mardi matin, considère pour sa part que ces prix censés mieux rémunérer les agriculteurs vont être un "frein dans la compétitivité européenne" et pour l'exportation de produits. Pas spécialement satisfait de l'annonce d'Emmanuel Macron, Thierry Cotillard a aussi répondu au ministre de l'Agriculture Marc Fesneau qui a eu, selon lui, des propos "très déplacés" en accusant la grande distribution de "manque[r] de patriotisme". Le ministre avait déclaré la semaine dernière au sujet de ces magasins : "soit ils sont français, soit ils sont multinationaux apatrides. Mais, enfin, ils ont des responsabilités à prendre devant nous".

10:03 - Gabriel Attal au contact des agriculteurs Gabriel Attal s'illustre au Salon de l'agriculture auprès des éleveurs et des exploitants agriculteurs. Il a assuré à l'un d'eux seulement quelques minutes après son arrivée que "le pays est derrière [eux]". Le Premier ministre a d'ailleurs posté une vidéo de lui sur les réseaux sociaux.

09:45 - La Confédération paysanne satisfaire mais "vigilante" sur les prix plancher Le ton est plutôt satisfait aussi du côté de la Confédération paysanne aussi surtout après les annonces d'Emmanuel Macron sur la mise en place de prix planchers et celle d'un plan de trésorerie d'urgence pour les agriculteurs afin d'aider les exploitations les plus en difficulté. Véronique Marchesseau, secrétaire générale du syndicat reconnait auprès de BFMTV que "les réponses de court terme sont nécessaires", mais elle ajoute qu'il "faut en même temps mener un chantier de travail structurel sur la rentabilité de nos fermes". La syndicaliste est donc satisfaite des prix planchers, mais dit rester "vigilante" sur la concrétisation de la mesure.

09:26 - Les syndicats ont "confiance" pour "tout ce qui est déjà sur la table" Les syndicats ont pu s'entretenir avec le Premier ministre au Salon de l'agriculture ce mardi matin et les discussions ont visiblement eu lieu dans le calme, à la différence de samedi dernier. "C'était une réunion de travail intéressante car chacun des syndicats a pu s'exprimer, chacun a pu dire ce qu'il manquait encore pour faire avancer l'agriculture dans le bon sens", a indiqué Véronique Le Floch, présidente de la Coordination rurale, sur BFMTV après sa réunion avec Gabriel Attal. La Coordination rurale fait d'ailleurs "confiance [au gouvernement] sur tout ce qui est déjà sur la table" selon sa présidente.

08:46 - Un débat entre François Ruffin et les agriculteurs au Salon Le député insoumis de la Somme, François Ruffin, a prévu de se rendre au Salon de l'agriculture ce mardi 27 février. Le politique assure au nom de son groupe avoir un "projet pour l'agriculture française : assurer stabilité, protection et horizon aux agriculteurs, face à la mondialisation, face aux géants de l'agro-industrie" sur X et il prévoit d'en débattre avec les agriculteurs et leurs syndicats depuis le Salon à partir de 14 heures.

08:10 - Précisions sur les prix planchers et tacle contre LFI La visite de Gabriel Attal est aussi l'occasion d'assurer le service après-vente des annonces faites par Emmanuel Macron hier, en particulier celle concernant la mise en place d'un prix plancher. "On va faire en sorte que des indicateurs de coûts de production, qui existent dans la loi Egalim, qui permettent, filière par filière, de regarder quel est le coût de production dans chaque filière puissent être la base de la construction du prix" a expliqué le chef du gouvernement sur RTL. Le Premier ministre a prix soin de distinguer "la forme de prix plancher dont a parlé le Président" de la proposition formulée par La France insoumise : "Ca n'a rien à voir avec la proposition de la France insoumise, qui veut transformer nos agriculteurs en fonctionnaires et nationaliser la grande distribution". Et le politique d'ajouter à l'égard du parti de la gauche : "Entre l'URSS et le Far West il y a un équilibre".

08:03 - Attal accuse le RN d'avoir instrumentalisé "certaines forces syndicales" Gabriel Attal a également reproché aux forces du Rassemblement national d'avoir instrumentalisé "certaines forces syndicales" lors de l'ouverture du Salon de l'agriculture qui a été bouleversé par des heurts. "J'ai vu un malaise, une détresse chez les agriculteurs. Mais ce qu'on a vu samedi ce n’est pas ça, c'est certains qui instrumentalisent la colère pour semer le chaos, le RN instrumentalisant certaines forces syndicales. Parmi ceux qui ont cherché à bousculer il y avait des militants, pas que des agriculteurs", a ainsi assuré le Premier ministre.

07:55 - Le Pen et Bardella qualifiés de "passagers clandestins" de la crise agricole Gabriel Attal a taclé les représentants du Rassemblement national depuis le Salon de l'agriculture et au micro de RTL en qualifiant Marine Le Pen et Jordan Bardella de "passagers clandestins de cette crise agricole". Le Premier ministre a notamment pointé la récupération politique et la tentative du parti de tirer profit de la crise en vue des élections européennes et a dénoncé l'absence de politiques agricoles proposées par le parti : "Qu'est ce que [Marine Le Pen] a fait depuis 20 ans au Parlement européen ?"