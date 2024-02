Sortie de route de Bardella sur les prix planchers, un recadrage de Le Pen ?

Alors que l'idée est portée depuis plus d'une décennie par le RN, Jordan Bardella s'est embrouillé dans une étonnante contradiction au sujet de l'instauration des prix planchers pour les agriculteurs. Une sortie qui a du mal à passer en coulisses.

Comme un air de confusion dans les rangs du Rassemblement national. Le projet de "prix planchers" souhaité par l'exécutif et annoncé par Emmanuel Macron, avec pour objectif de déterminer pour chaque filière des prix en dessous desquels les industriels de l'agro-alimentaire ne pourront pas descendre lors des négociations annuelles ne cesse de faire réagir depuis l'ouverture du Salon de l'agriculture, samedi 24 février. D'autant plus que le président du RN, Jordan Bardella, s'est embourbé dans une confusion pour le moins inattendue en donnant deux visions contradictoires de son parti sur le sujet.

Un rétropédalage en moins de 24 heures

Dimanche 25 février, Jordan Bardella s'affichait clairement en faveur de l'instauration de prix planchers : "Quand il s'agit de voter les prix planchers à l'Assemblée nationale, il n'y a eu qu'un malheur, c'est que la majorité d'Emmanuel Macron s'y est opposée" indiquait-il sur BFMTV. Clair et net. Mais ce lundi, le protégé de Marine Le Pen semblait avoir changé d'avis sur la question en annonçant y être finalement défavorable : "Si vous mettez en place des prix planchers au niveau français, c'est une trappe à pauvreté parce que précisément on ira se tourner sur le marché européen" expliquait-il. Pourtant, ces prix planchers font partie intégrante du programme de Marine Le Pen depuis 2012.

Avant d'ajouter : "Quand il y a dans la négociation une distorsion trop importante dans la répartition de la marge entre les producteurs, les agriculteurs et les gros industriels, (il faut) que l'État et son rôle d'arbitre puisse intervenir et fixer des règles." Alors, est-on entrain d'assister aux premiers couacs dans les rangs du rangs du RN à trois mois des élections européennes ? Cette légère sortie de route pourrait entraîner un rappel à l'ordre de la patronne. Lors de la réunion de groupe du Rassemblement national à l'Assemblée hier, Marine Le Pen a tenu à rappeler la position favorable de son parti concernant l'instauration de prix planchers.

"Je n'arrive pas à comprendre, il ne faut pas laisser l'ambiguïté"

La sortie du président du parti était "une maladresse, une erreur. Jordan n'a pas été prudent" indique un élu RN auprès de Politico. Si ce cafouillage de Jordan Bardella pourrait avoir du mal à passer chez certains, difficile d'imaginer une quelconque sanction pour celui qui portera la liste RN aux européennes et qui apparaît comme le véritable chouchou de Marine Le Pen.

"J'avoue je n'arrive pas à comprendre. Je ne peux pas l'expliquer. Il faut qu'il s'explique. Dès qu'il y a une ambiguïté, il ne faut pas laisser l'ambiguïté" confie un député RN à BFMTV. Si des explications de Jordan Bardella ne sont pour l'instant pas dans les petits papiers, l'éclairage pourrait en revanche venir de la cheffe, elle-même, lors de sa visite au Salon de l'agriculture ce mercredi 28 février.

Toutefois, force est de constater que dans les rangs du RN, les uns et les autres ne sont pas tendres avec la tête de liste au scrutin européen du parti à la flamme. "Ce que je constate, c'est qu'il y en a une qui est prête pour la présidentielle et un autre, pas encore" poursuit l'élu dans les colonnes de BFMTV. Toujours d'après les informations de BFMTV, en interne, Grégoire de Fournas et Jean-Philippe Tanguy ont "rappelé la ligne" du parti, sans contradiction, et sans être contredits.