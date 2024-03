RSA conditionné : voici la liste des 29 nouveaux départements concernés

Déjà mise en place dans 18 départements depuis un an, l'expérimentation du RSA conditionné va être étendue en 2024 à 29 autres départements.

L'Aisne, l'Aveyron, les Bouches-du-Rhône, la Côte-d'Or, la Creuse, l'Eure, l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, le Loiret, la Mayenne, le Nord, les Pyrénées-Atlantiques, La Réunion, la Seine-Saint-Denis, la Somme, les Vosges, l'Yonne et les Yvelines. Ces 18 départements expérimentent le RSA sous conditions depuis un an maintenant. En déplacement dans les Vosges ce vendredi 1er mars, le Premier ministre, Gabriel Attal, a annoncé que l'expérimentation allait être étendue en 2024 à 47 territoires.

Ce sont donc pas moins de 29 départements qui vont rejoindre le dispositif, dont la généralisation à l'ensemble du territoire est espérée par l'exécutif pour 2025. Les 29 nouveaux départements sont : la Haute-Savoie, le Rhône, l'Allier, le Cantal, le Territoire de Belfort, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, le Finistère, le Loir-et-Cher, le Cher, l'Eure-et-Loir, la Meuse, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, les Ardennes, la Marne, le Pas-de-Calais, l'Oise, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, la Manche, la Seine-Maritime, la Charente-Maritime, la Vienne, les Alpes-Maritimes, le Vaucluse, la Sarthe et la Guadeloupe, énumère France Bleu.

Avec cette trentaine de nouveaux départements, c'est près de la moitié du territoire qui va participer à ce test grandeur nature. Le dispositif dit du RSA sous conditions signifie concrètement que les bénéficiaires du revenu de solidarité active recensés dans ces différents territoires vont désormais devoir suivre un accompagnement intensif de 15 à 20 heures par semaine sous forme d'immersion et formation en entreprise par exemple, ou de démarche sociale accompagnée, d'ateliers collectifs, d'activité citoyenne, d'accompagnement à la création d'entreprise, ou encore d'intégration dans un chantier d'insertion, comme le relayait Le Monde fin 2022, et ce, afin de pouvoir continuer à percevoir leur allocation. L'objectif est, bien entendu, de les ramener peu à peu vers l'emploi. Le Figaro précise de son côté que les départements précédemment cités n'étendront pas nécessairement l'expérimentation à tout leur territoire. Il est possible que certains se cantonnent à une agglomération, par exemple.