Élections européennes : Jordan Bardella lance officiellement sa campagne, Marine Le Pen rejoint sa liste

Entre tacle à Macron et adoubement de Marine Le Pen, Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national pour les élections européennes de 2024, a officiellement lancé sa campagne depuis Marseille, ce dimanche 3 mars.

Aux abords du Vélodrome, Jordan Bardella attendait jusqu'à 6 000 personnes au Parc Chanot pour son premier meeting de campagne. La tête de liste du Rassemblement national aux élections européennes est entrée sur scène au côté de Marine Le Pen, qui lui a fait l'honneur de lui laisser la parole en dernier, rapporte TF1 info. . "Mon cher Jordan, tu le sais, la responsabilité qui nous revient, c'est l'histoire qui nous la confie. C'est pourquoi j'accepte avec enthousiasme de t'accompagner", a déclaré Marine Le Pen sur scène, lui témoignant tout son soutien, avant d'annoncer qu'elle fera partie de la liste conduite par le jeune président du RN et de conclure son discours par le slogan choisi pour la campagne : "Pour que la France revienne, pour que l'Europe revive."

Marine Le Pen attaque Emmanuel Macron et l'UE

Un discours marqué par de vives critiques à l'égard de la politique du président de la République, Emmanuel Macron. "Depuis qu'il est au pouvoir, directement depuis sept ans, indirectement depuis 2007, Emmanuel Macron n'a eu de cesse que de déconstruire ce qui fait la France. […] Education, dette, logement, sécurité intérieure, extérieure, recherche scientifique, santé, plus rien ne tient debout", a dénoncé l'ancienne candidate à la présidentielle.

À quelques mois des élections européennes, qui se tiendront en juin, le Rassemblement national a également montré son désaccord avec les politiques de l'Union européenne : "Elle devrait sans doute troquer sa devise 'Unis dans la diversité' pour le slogan 'Tout doit disparaître'… même notre mémoire", a fustigé Marine Le Pen

La gestion de la crise agricole, un argument en faveur du RN

Alors que le Salon de l'agriculture ferme ses portes ce soir, le RN n'a pas manqué de rappeler son soutien à la mobilisation des agriculteurs. "Chers agriculteurs, la France vous aime !" a martelé Jordan Bardella, qui s'est illustré lors de la crise agricole, multipliant les déplacements aux côtés des agriculteurs.

Plus tôt, sa mentore avait souligné le lien entre les revendications des agriculteurs et les convictions du RN. "Je vois dans la révolte paysanne qui se déroule dans toute l'Europe […] la parfaite déclinaison de nos idées. L'attachement à nos racines, le besoin de reconnaissance du travail, le refus des logiques mercantiles folles, le principe du juste échange, la souveraineté et la sécurité alimentaires", relaie TF1 info.

Jordan Bardella, en tête des sondages d'intention de vote pour les élections européennes du 9 juin prochain, pourrait bénéficier de l'électorat paysan. "Les enquêtes d'opinion montrent qu'il y a eu un mouvement du monde agricole vers une partie de l'extrême droite", a reconnu Arnaud Rousseau, le président du syndicat agricole majoritaire, la FNSEA, ce dimanche 3 mars sur BFMTV.