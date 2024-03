Robert Ménard candidat à l'élection présidentielle de 2027 ?

Le Maire de Béziers Robert Ménard n'a pas écarté la possibilité de se présenter à l'élection présidentielle de 2027, tout en se désolidarisant fermement du Rassemblement national (RN).

Une ambition nouvelle. À trois mois des élections européennes, le maire de Béziers Robert Ménard ne se cache plus. De là à envisager l'Elysée ? Tout à fait. Les derniers désiderata du co-fondateur de Reporters sans frontières (RSF) furent exprimés ce lundi 4 mars 2024. Dans le même temps, l'édile héraultais n'a pas manqué de marquer un profond désaccord avec le Rassemblement national (RN) de Marine Le Pen qui l'avait pourtant soutenu lors de sa candidature à la mairie de Béziers, dix ans plus tôt. Aujourd'hui, l'homme de 70 ans fixe un nouveau cap.

Robert Ménard prend ses distances avec le RN

Lundi 4 mars, Robert Ménard était l'invité de Sud Radio. Le Maire de Béziers a souhaité marquer une rupture nette avec l'idéologie du RN, notamment concernant la guerre en Ukraine. La cheffe des députés RN à l'Assemblée nationale avait indiqué que l'indépendance et l'intégrité territoriale de la France n'étaient pas en jeu dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine et dénoncé les "postures guerrières" du président de la République. Une sortie qui ne passe pas pour Robert Ménard. "Cela voudrait dire que ce qui se passe en Ukraine ne nous concerne pas. Mais bien sûr que ça nous concerne, c'est quelque chose d'essentiel qui se passe. Aujourd'hui, c'est Macron qui a raison" a-t-il déclaré. Pour rappel, le chef de l'Etat n'a pas exclu l'envoi de troupes françaises sur le sol ukrainien.

La fracture entre Robert Ménard et le Rassemblement national semble désormais béante. "Je ne voterai pas pour eux" a-t-il lancé ce lundi. "Marine Le Pen, Éric Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon, au fond, ils sont les mêmes. Je n'ai pas envie de voter pour des gens qui ne choisiraient pas la démocratie face à la tyrannie" explique-t-il au micro de Jean-Jacques Bourdin. Avant d'évoquer des ambitions toutes neuves en ce début d'année.

Présidentielle de 2027 : "Je n'écarte plus cette hypothèse"

Interrogé sur sa potentielle candidature à l'élection présidentielle de 2027, Robert Ménard n'a pas botté en touche, loin de là. L'élu reconnaît se poser "régulièrement la question". "Je n'écarte plus cette hypothèse" poursuit-il, avant de tempérer : "Il faut une confiance en soi, une certitude de soi" qu'il n'est pas certain d'avoir actuellement.

Dans l'attente de nouveaux soubresauts dans la carrière politique de Robert Ménard, à court terme, ce dernier a confirmé sa volonté de donner sa confiance à la liste rurale menée par le chasseur Willy Schraen pour les prochaines élections européennes. "C'est toujours mon intention. C'est mes potes, mes copains ! On a en commun d'aimer à peu près les mêmes choses. Ils aiment parler de cette France qui me touche le plus, la France rurale" poursuit-il. Même s'il reste conscient que le patron de la Fédération nationale des chasseurs "ne renversera pas la table" et ne gagnera sûrement pas les Européennes. "De temps en temps, j'ai des fidélités comme ça" conclut-il.