Perquisition à la mairie de Paris : Anne Hidalgo mise en cause ?

Des perquisitions ont eu lieu à la mairie de Paris ce mardi dans le cadre de l'enquête préliminaire sur le déplacement d'Anne Hidalgo à Tahiti en octobre dernier.

Que se passe-t-il à la mairie de Paris ? D'après Le Monde, des perquisitions étaient en cours depuis ce mardi matin dans les locaux de l'hôtel de ville de la capitale. Menées par les enquêteurs de la Brigade de répression de la délinquance économique et en présence du Parquet national financier, elles sont effectuées dans le cadre de l'enquête préliminaire liée au déplacement à Tahiti d'Anne Hildalgo et d'une délégation de la ville composée de cinq collaborateurs.

Pour rappel, une enquête préliminaire a été ouverte en novembre dernier pour "prise illégale d'intérêts et détournement de fonds publics" suite au déplacement à Tahiti de la maire de Paris. Cette enquête faisait suite à une plainte de l'association anti-corruption, AC!, adressée au parquet de Paris. Plusieurs élus du conseil de Paris et de la région Ile-de-France avaient également fait des signalements suite à ce voyage. Pendant une semaine, la maire de Paris était partie à Tahiti et en Nouvelle-Calédonie pour un voyage officiel puis elle avait profité de deux semaines de vacances sur une île polynésienne.

Elle avait alors été attaquée sur la longueur de son déplacement et son bilan carbone. Les interrogations étaient aussi portées sur un potentiel mélange de l'argent public de la mairie et d'affaires privées. L'association AC! avait notamment accusé Anne Hidalgo d'en avoir "profité pour rendre visite à sa fille, qui vit sur une île proche de Tahiti". Elle s'était officiellement rendue sur place pour approfondir les relations avec le territoire et surtout visiter le site de surf tahitien dans la perspective des Jeux olympiques.

A son retour, la mairie de la capitale s'était justifiée dans un long communiqué dans lequel l'agenda de l'élue sur place avait été détaillé ainsi que le coût de ce déplacement. Les frais se seraient élevés à 59500 euros pour les transports, l'hébergement et la restauration de la délégation parisienne d'après la mairie de Paris. Ce mardi, alors que les perquisitions ont lieu, la ville a tenu à préciser dans son communiqué avoir "d'ores et déjà produit volontairement les justificatifs relatifs au déplacement d'une délégation Ville en Polynésie Française et en Nouvelle Calédonie. Cette enquête s'est poursuivie ce jour par la remise volontaire par la Ville des documents complémentaires sollicités".

Anne Hidalgo a affirmé être "sereine et confiante quant à l'issue de ces investigations" et assure se tenir "à la disposition de la justice". En novembre dernier, ses déplacements avaient été classés par la commission de déontologie de la ville de Paris comme "réguliers sur le plan déontologique", a tenu à rappeler la maire. "La Ville de Paris n'a pas financé sur des fonds publics l'activité personnelle et privée de la maire de Paris et n'a pas subi de préjudice", avait précisé la commission.