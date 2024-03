Un visuel de LFI sur l'IVG indigne le petit-fils de Simone Veil, Mathilde Panot répond

Au lendemain du vote du Congrès, qui a acté l'inscription de l'IVG dans la Constitution, La France insoumise a publié un visuel sur lequel Simone Veil et l'insoumise Mathilde Panot se font face.

Lundi 4 mars, la France a marqué l'histoire, devenant le premier pays au monde à inscrire l'interruption volontaire de grossesse (IVG) dans sa Constitution. Dans la foulée de ce vote historique, La France insoumise a publié un visuel sur les réseaux sociaux qui n'est pas passé inaperçu. En arrière-plan, des manifestants pro-IVG et leurs pancartes, sur lesquelles on peut lire des slogans comme "Mon corps, mon choix". En haut de l'affiche et en lettres capitales blanches, l'inscription "On l'a fait !". Enfin, au premier plan, se faisant face, Simone Veil, ex-ministre de la Santé qui s'était vue chargée en 1974 par le président Valéry Giscard d'Estaing de faire adopter la loi dépénalisant l'IVG, et Mathilde Panot, présidente des insoumis à l'Assemblée nationale. En 2022, en réaction à la décision de la Cour suprême des États-Unis d'annuler l'arrêt qui garantissait l'accès à l'avortement, Mathilde Panot avait été la première à rédiger une proposition de loi constitutionnelle afin d'inscrire l'IVG dans la Constitution française, alors que bon nombre d'élus, majorité en tête, s'y opposaient encore.

Quoi qu'il en soit, l'affiche a rapidement fait réagir sur les réseaux sociaux. "Ce face-à-face entre la grande dame qui a combattu toute sa vie l'antisémitisme et l'extrémiste vulgaire qui passe son temps à attiser la haine des juifs au sein de notre Nation est infamant", a déploré sur X la députée Renaissance Caroline Yadan, tandis que la famille de Simone Veil a également réagi par la voix de l'un de ses petits-fils. "Ce rapprochement, quelle indignité", a commenté Aurélien Veil sur X.

Des reproches auxquels Mathilde Panot n'a pas manqué de répondre sur X. "À votre avis le plus scandaleux, c'est : A. Faire un visuel pour honorer Simone Veil quand on inscrit le droit à l'IVG dans la Constitution. B. Avoir fait adopter le premier vote à l'Assemblée sur la constitutionnalisation le 24 novembre 2022. C. Avoir une extrême droite qui continue d'être le pire ennemi des droits des femmes. D. La réponse D ?" Une question accompagnée d'un photomontage de Jean-Marie Le Pen, qui avait renommé dans les années 1970 la loi Veil "loi du génocide anti-français", faisant face à sa fille Marine Le Pen, en 2024, dont "la moitié du groupe RN à l'Assemblée nationale n'a pas voté la constitutionnalisation de l'IVG", est-il précisé sur le visuel.

Le groupe parlementaire des insoumis a, lui, dit regretter toute cette polémique. Au Figaro, son entourage assure que "Mathilde Panot n'a pas la prétention de se comparer à Simone Veil". Et cette même source de justifier encore : "L'illustration met en scène Mathilde Panot qui s'adresse à Simone Veil et qui lui dit : 'On l'a fait', signe que le combat pour le droit des femmes se poursuit depuis cinquante ans."