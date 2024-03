Damien Cassé en garde à vue : pourquoi sa compagne, la députée LFI Ersilia Soudais, a-t-elle porté plainte contre lui ?

Selon les informations du Parisien, l'élue insoumise aurait porté plainte pour viol contre son compagnon, Damien Cassé, également militant LFI.

Damien Cassé a été placé en garde à vue à Dammarie-les-Lys, en Seine-et-Marne, ce mardi 5 mars après-midi. Selon les informations du Parisien, celui qui est conseiller municipal à Noisiel (Seine-et-Marne) et militant de La France insoumise a été interpellé à son domicile par la police dans le cadre d'une enquête en flagrance ouverte par le parquet de Meaux et menée par la sous-direction de la police judiciaire de Melun. À l'origine de cette enquête, une plainte déposée pour viol par sa compagne, la députée insoumise Ersilia Soudais, dans la nuit du 29 février au 1er mars dernier.

La plainte, qui survient alors que le couple serait en conflit, aurait été déposée dans le 7e arrondissement parisien, mais les faits reprochés par Ersilia Soudais à son compagnon auraient eu lieu sur la commune de Noisiel. Joint par Le Parisien, l'avocat de Damien Cassé, Me Yassine Bouzrou, a affirmé que son client "conteste avec force les accusations portées contre lui". De son côté, l'avocate d'Ersilia Soudais a salué auprès du Figaro "la grande célérité de la justice dans cette affaire, ce qui démontre, s'il le fallait, qu'elle a pris toute la mesure de la gravité des faits dénoncés". Me Jade Dousselin confie espérer désormais "que toute la lumière sera faite dans l'apaisement et le respect du secret de l'enquête".

Députée de La France insoumise dans la 7e circonscription de Seine-et-Marne depuis juin 2022, Ersilia Soudais, aujourd'hui âgée de 35 ans, est également élue municipale de la commune de Lagny-sur-Marne depuis 2020. Militante féministe, elle s'est fait connaître dans sa commune à l'occasion de luttes locales contre le mal-logement.