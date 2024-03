Des cadres d'EELV visés par des accusations : l'ex-compagne de Julien Bayou porte plainte

Anaïs Leleux, ex-compagne de Julien Bayou annonce avoir porté plainte contre le député écologiste de la 5e circonscription de Paris pour "harcèlement moral" et "abus frauduleux de l'état de faiblesse".

Ce mardi 5 mars 2024, l'ex-compagne de Julien Bayou, Anaïs Leleux annonce avoir porté plainte contre l'ancien co-président du groupe EELV à l'Assemblée nationale pour "harcèlement moral" et "abus frauduleux de l'état de faiblesse" dans le média Les Jours. L'actuelle chargée de communication a également porté plainte contre X pour "abstention d'assistance à personne en danger", plusieurs membres du parti écologiste sont visés.

Une plainte après une tentative de suicide en 2022

Passée par Amnesty International et NousToutes, la militante féministe Anaïs Leleux était la compagne de Julien Bayou de 2017 à 2021. "Il y a quelque chose de pas réglé et ma vérité n'a pas été dite. Julien Bayou, lui, continue à passer pour la victime et revient sur le devant de la scène. Ni lui ni le parti EELV ne tirent les conséquences de ce qu'il s'est passé. Ils se disent qu'à partir du moment où la presse n'en parle plus, tout cela est derrière" regrette-t-elle dans Les Jours.

Ancienne adhérente du groupe EELV, Anaïs Leleux avait déjà écrit à la cellule d'enquête sur les violences sexistes et sexuelles d'EELV le 30 juin 2022, avant de faire une tentative de suicide. Elle accusait notamment Julien Bayou de "briser les femmes" dans un mail. Une procédure avait été ouverte en juillet 2022, et Julien Bayou avait quitté ses fonctions et s'était mis en retrait de son titre de tête du parti. Ce dernier a toujours nié les accusations qui pesaient contre lui. Depuis, il a réintégré le groupe écologiste à l'Assemblée nationale.

"Je cite un certain nombre de militants et cadres du parti EELV"

La plainte d'Anaïs Leleux a d'ores et déjà été confirmée par son avocate, Me My-Kim Yang-Paya auprès de France Info. "Dans ma plainte, je cite un certain nombre de militants et cadres du parti EELV car non seulement ils étaient au courant de ces agissements, mais ils n'ont pas réagi. J'ai la conviction que les hommes violents ne pourraient rien sans les hommes et les femmes qui, à chaque fois, assurent leurs arrières et permettent leur impunité. Porter plainte contre X est un moyen de m'assurer que tous ceux qui ont contribué à me violenter psychologiquement pour le défendre seront entendus par la justice et mis face à leurs responsabilités" confie-t-elle, toujours dans Les Jours.

En février 2023, la cellule d'EELV avait clos l'enquête sur Julien Bayou, sans investigations supplémentaires. Comme révélé par Libération, celle qui est aussi la fondatrice du collectif Pourvoir Féministe "compte également prendre la parole publiquement ce mercredi 6 mars".