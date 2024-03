Rima Hassan nommée sur la liste de LFI pour les Européennes : un choix controversé

La juriste en droit international et militante franco-palestinienne figure à la septième position sur la liste de La France insoumise aux élections européennes.

Tête de liste de La France insoumise pour les élections européennes, l'eurodéputée Manon Aubry a dévoilé ce mercredi 6 mars, en conférence de presse, les 81 noms inscrits sur la liste du parti pour le scrutin qui se tiendra du 6 au 9 juin 2024. Une liste également mise en ligne sur le site de La France insoumise. Alors que celle-ci doit encore être approuvée par les membres du parti d'ici le 15 mars, à midi, un nom est rapidement ressorti. Celui de Rima Hassan, une juriste française d'origine palestinienne âgée de 31 ans.

En septième position sur la liste insoumise, celle qui est née dans le camp de réfugiés de Neirab, près d'Alep, en Syrie, a de fortes chances de faire partie des prochains eurodéputés insoumis. "Quelle fierté de retrouver Rima Hassan dans notre liste", s'est réjoui mercredi le député insoumis du Nord David Guiraud sur X, selon qui, "le 9 juin [LFI pourra] envoyer une voix palestinienne au Parlement européen". Véritable fierté pour son camp, Rima Hassan est cependant loin de faire l'unanimité. Certains l'accusent en effet de complaisance avec le Hamas.

Fondatrice de l'Observatoire des camps de réfugiés, Rima Hassan reproche, quant à elle, régulièrement à certains politiques français de soutenir Israël et ses actions militaires dans la bande de Gaza depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier, n'hésitant pas à dénoncer une "politique génocidaire". Ce mercredi matin encore, c'est à la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qu'elle s'en est pris sur X. Présente dans le classement Forbes des 40 femmes de l'année 2023, Rima Hassan a aussi récemment fait parler d'elle lorsque l'animateur Arthur l'a directement accusée, en janvier dernier, sur Instagram, de "faire l'apologie du terrorisme du Hamas et d'être une antisémite patentée". Dénonçant en réaction "le sexisme et le racisme de ce boomer", Rima Hassan a depuis déposé plainte pour diffamation contre Arthur.