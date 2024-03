Ioulia Navalnaïa peut-elle devenir l'opposante numéro un à Vladimir Poutine ?

"Nous devons nous unir pour frapper d'un seul coup Poutine et ses amis". En quelques années, la veuve d'Alexeï Navalny s'est forgé une solide réputation dans la sphère politique et médiatique. Au point de devenir une candidate crédible au titre d'opposante numéro un à Vladimir Poutine.

Et si Ioulia Navalnaïa, la veuve Alexeï Navalny mort le 16 février 2024 pouvait devenir à son tour, l'opposante numéro un à Vladimir Poutine ? Ce mercredi 5 mars, la femme de 47 ans a appelé les Russes à exprimer leur opposition au président le 17 mars prochain, dernier jour de l'élection présidentielle qui verra la réélection du maître du Kremlin, faute d'opposition crédible. L'opération est baptisée "Midi contre Poutine". Dans une vidéo publiée sur X (ex-Twitter), elle exhorte les Russes à "voter pour n'importe quel candidat, sauf Poutine. Vous pouvez gâcher votre bulletin de vote, vous pouvez écrire 'Navalny' en grosse lettres" indique-t-elle, ou "simplement venir et rester devant le bureau de vote, puis faire demi-tour et rentrer chez vous" face à cette "mascarade" qu'est l'élection présidentielle.

"Je continuerai pour notre pays, avec vous"

Le 19 février dernier, Ioulia Navalnaïa avait annoncé poursuivre "l'œuvre" de son mari. "Je continuerai pour notre pays, avec vous. Et je vous appelle tous à vous tenir près de moi (...) Ce n'est pas une honte de faire peur, c'est une honte de ne rien faire, c'est une honte de se laisser effrayer" avait-elle indiqué. Aujourd'hui, force est de constater qu'elle a tenu parole. Elle apparait désormais déterminée à prendre la relève de son défunt mari et à poursuivre le combat de sa vie. "Nous devons nous unir pour frapper d'un seul coup Poutine, ses amis, les voyous en épaulettes, les courtisans et les tueurs qui veulent paralyser notre pays" lançait-elle.

Une personnalité publique au caractère bien trempé

Si certains peuvent douter de la capacité de Ioulia Navalnaïa à assumer ce rôle d'opposante numéro un au Kremlin, son engagement parle pour elle. Tout d'abord, elle est devenue, au même titre que son mari, une véritable personnalité publique. Elle n'a jamais cessé de se battre pour Alexeï Navalny, comme lorsqu'il avait échappé à la mort, empoisonné en Sibérie par une substance de "type Novitchok" en 2020. "À chaque moment quand on était là, je me disais "je dois le faire sortir'" expliquait-elle à l'époque, accusant les médecins de faire traîner le processus jusqu'à la mort de son mari, ou que le produit neurotoxique ne soit plus détectable.

Petit à petit, elle avait su prendre de l'épaisseur, notamment au niveau médiatique. Quelques mois plus tard, le couple rentre à Moscou tout en sachant qu'Alexeï allait être emprisonné. "Garçon, apportez-nous de la vodka, on rentre à la maison" avait-elle lancé dans l'avion. Navalnaïa a le sens de la formule et ne se laisse jamais impressionner, loin de là. Dans la foulée, après avoir été séparée de son mari à l'aéroport, elle a été accueillie par la foule hurlant des "Ioulia, Ioulia !". Une image marquante qui atteste de sa popularité chez les opposants à Poutine et de sa faculté à rassembler derrière elle, déjà.

"Que Navalnaïa le veuille ou non, elle devient une figure politique"

Des propres mots d'Alexeï Navalny, sa femme était bien plus sévère que lui. "Quand vous n'êtes pas en politique mais que vous voyez les choses les plus sombres commises contre votre famille alors, bien sûr, ça vous radicalise" expliquait-il. De quoi envisager un avenir en politique ? Tout à fait selon la politologue Tatiana Stanovaïa : "que Ioulia Navalnaïa le veuille ou non, elle devient une figure politique".

Après la mort de son mari, elle a justement rencontré les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne à Bruxelles, le 19 février dernier. De quoi gagner l'adhésion et le soutien de certains d'entre eux. "Les ministres de l'UE enverront un message fort de soutien aux combattants de la liberté en Russie et honoreront la mémoire d'Alexeï Navalny" écrivait Josep Borell sur X, vice-président de la Commission européenne et Haut représentant de l'UE. Une preuve supplémentaire de la capacité de Ioulia Navalnaïa à fédérer et s'affirmer comme une opposante numéro un crédible face à Vladimir Poutine.

Victime d'une large campagne de désinformation

C'est aussi l'attention avec laquelle ses moindres faits et gestes sont scrutés de près par le Kremlin qui font de Navalnaïa, une opposante numéro un crédible à Poutine. dès la mort de son mari, elle est devenue une cible de choix. Des centaines de commentaires dégradants et misogynes ont afflué sur les réseaux sociaux et une vaste campagne de désinformation à son égard a débuté. Un message attribué à la belle mère de l'opposant est sorti, accusant la veuve de ne pas avoir "respecté une phase de deuil", préférant "parader sur les tapis rouges". Des mots qu'elle n'a jamais prononcé. La chaîne de télévision Tsargrad TV, proche du Kremlin a ensuite reconnu la supercherie. Mais ce n'est pas tout, la campagne de désinformation va bien plus loin.

Certains l'accusent d'infidélité. Une photo d'elle en short, sur la plage avec un homme a été massivement partagée. En réalité, l'image n'est pas récente. Des montages sont aussi réalisés en remplaçant le visage de Navalny par celui de Yevgeny Chichvarkin, un millionnaire russe. "Rare photo de Navalnaïa pleurant la mort de son mari avec son ami le plus proche" se permet un internaute en commentaire. Des fakenews en cascade auxquelles participe le blog Donbass Insider, tenu par une français devenue porte-parole de la Russie, comme le confirme le collectif Antibot4Navalny auprès de la rédaction de TF1info. Voilà pourquoi, il est possible de tomber sur ce genre de propagande anti Navalny en France. Certaines informations sont catapultées sur le site pravda-fr.com, membre du réseau Portal Kombat, réseau de désinformation et de propagande pro-russe que nous vous présentions le 13 février dernier.