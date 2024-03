IVG dans la Constitution, en direct : Macron souhaite inscrire l'avortement parmi les droits européens

Le texte consacrant l'entrée de l'IVG dans la Constitution a été scellé. Emmanuel Macron a promis de lutter contre les "difficultés d'accès" à l'avortement et de militer pour l'inscription de cette liberté dans les droits fondamentaux de l'Union européenne.

15:15 - "Sait-on jamais" : il est important de protéger l'IVG pour Eric Dupond-Moretti "Il ne faut pas attendre qu'un droit soit menacé pour le protéger" a déclaré le ministre de la Justice dans les colonnes de Madame Figaro avant la cérémonie de scellement. "On a quand même cet exemple très inquiétant aux États-Unis, où il était établi depuis un demi-siècle qu'on ne toucherait pas à l'avortement. Et puis on l'a remis en cause. Après la décision de la Cour suprême, douze États ont interdit l'avortement, ce qui a créé un vrai traumatisme" a rappelé le garde des Sceaux qui cite aussi la Pologne ou la Hongrie où le droit à l'avortement est en danger. "En France, la menace n'était pas imminente, mais sait-on jamais" a glissé Eric Dupond-Moretti.

14:16 - "Un combat à mener" pour l'IVG en Europe Comment la France entend faire pression sur l'Union européenne pour inscrire la liberté de l'IVG dans la Charte des droits fondamentaux ? "En se battant" a répondu Emmanuel Macron restant évasif. "On va essayer de convaincre. Il y a un débat qui est à mener au Parlement européen. Il n'y a pas de victoire s'il n'y a pas de combat. Et ce combat, on va le mener. Il faut l'initier", a poursuivi le chef de l'Etat.

13:50 - Une proposition de LFI reprise par Emmanuel Macron Mathilde Panot a salué une "victoire parlementaire" a l'issue de la cérémonie. La députée insoumise s'est dit "heureuse" de voir le chef de l'Etat soutenir l'inscription de l'IVG dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La présidente des insoumis à l'Assemblée nationale a été la première, avec son collègue LFI Manuel Bompard, à soutenir l'inscription de l'IVG parmi les droits européens.

13:42 - L'extrême droite absente à la cérémonie de scellement Les élus du Rassemblement national n'étaient pas présents à la cérémonie de scellement comme l'ont fait remarquer les insoumises Mathilde Panot et Manon Aubry devant la presse. L'eurodéputée n'a pas manqué de pointer du doigt l'extrême droite et son opposition au droit à l'avortement : "Au Parlement européen, on a une extrême droite de plus en plus forte qui ne se cache absolument pas de s'attaquer au quotidien au droit à l'IVG [...] Des dizaines de fois, Jordan Bardella a voté contre".

13:33 - "C'est la force d'un pays de se retrouver autour d'un projet commun" "C'est la force d'un pays de se retrouver autour d'un projet commun. Je ne veux pas avoir de mot qui divise en ce moment. Les Français peuvent être fiers de ce changement constitutionnel", a déclaré Emmanuel Macro face aux journalistes. Le chef de l'Etat s'offre également un bain de foule auprès des Français venus assister à la cérémonie.

13:29 - Macron défend "la liberté des femmes à disposer de leur corps" malgré le réarmement démographique "Je n'ai jamais pensé que le réarmement démographique devait se faire aux dépends de la liberté des femmes de disposer de leur corp" a assuré Emmanuel Macron devant la presse. Le chef de l'Etat, qui a rappelé le caractère nécessaire de la défense du droit et de la liberté de recourir à l'avortement, a été interrogé sur la possible contradiction entre la défende de l'IVG et la logique de "réarmement démographique" qui avait mal reçue par certaines élues et militantes féministes.

13:21 - Le travail de Mathilde Panot et Mélanie Vogiel mentionné par Emmanuel Macron Emmanuel Macron a cité de nombreuses militantes et politiques ayant défendu le droit à l'avortement en France au fil des années. Il a eu un mot pour les parlementaires qui ont permis l'entrée de l'IVG dans la Constitution, citant notamment Mathilde Panot, présidente du groupe de députés LFI, et Mélanie Vogiel, sénatrice écologistes qui ont été parmi qui portaient ce combat depuis plusieurs mois au Parlement. Gabriel Attal avait été critiqué pour ne pas avoir mentionné ces politiques lors de son discours devant le Congrès.

13:12 - "Nous devons entraîner le monde dans ce même mouvement" Après la cérémonie de scellement, la présidente de l'Assemblée nationale s'est exprimée devant les médias. Se réjouissant des avancées faites par la France, Yaël Braun-Pivet estime que "nous devons entraîner le monde dans ce même mouvement". Cela doit avoir une suite, ce n'est pas une fin" a ajouté l'élue.

12:55 - Encore des "difficultés d'accès" à l'IVG Si la liberté de recourir à l'IVG est scellée dans la Constitution, ce n'est pas le cas du droit à l'avortement. Et quand bien même des difficultés persistent et empêchent l'accès des certaines femmes à l'avortement. Emmanuel Macron a donc promis de "lutter contre la désinformation, les entraves du quotidien et les difficultés d’accès" à l’IVG. En ce jour de droits des femmes, le chef de l'Etat a aussi promis "d’agir pour en finir avec les coups, les violences, les féminicides, la peur qui empoigne quand on rentre chez soi. [...] Pour en finir avec ses préjugés qui empêchent ces agressions qui traumatisent, ces insultes qui empoisonnent. [Et d']agir pour ces femmes qui travaillent plus et gagnent moins, l’esprit révolté par l’injustice".

12:34 - "Aux armes citoyens, citoyennes" : La Marseillaise réinterprétée C'est une Marseillaise un peu revisitée qu'a chanté Catherine Ringer. Le texte historique a été adapté à l'événement historique qu'est l'entrée de la liberté de recourir à l'IVG dans la Constitution. L'artiste a préféré des paroles inclusives : "Aux armes citoyens, citoyennes". "Marchons, chantons, cette loi pure dans la Constitution" a encore chanté Catherine Ringer.

12:31 - "Un recul du droit à l’avortement" inquiétant jusqu'en Europe Si la constitutionnalisation de la liberté à l'IVG n'était pas jugée nécessaire par tous "il y a encore quelques semaines" selon Emmanuel Macron, le chef de l'Etat a souligné que "les reculs de notre époque en ont fait une nécessité et une urgence. Car partout dans le monde, y compris dans les plus grandes démocraties, y compris chez nos voisins, en Europe, nous assistons au recul du droit à l’avortement."

12:28 - Macron défend la liberté à l'IVG au niveau européen "Je souhaite que cette liberté garantie pour les femmes de recourir à l'interruption volontaire de grossesse soit inscrite dans la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne" à déclaré Emmanuel Macron

12:26 - "Un long combat pour la liberté" salué par Emmanuel Macron "Le sceau de la République scelle en ce jour un long combat pour la liberté, fait de larmes, de drames, de destins brisés", déclare le président de la République Emmanuel Macron, après la cérémonie du scellement. "Aujourd'hui, n'est pas la fin d'une histoire, c'est le début d'un combat" a-t-il ajouté.

12:25 - Emmanuel Macron prend la parole «Le sceau de la République scelle en ce jour un long combat pour la liberté, fait de larmes, de drames, de destins brisés » a indiqué le président de la République Emmanuel Macron après la cérémonie de scellement. Il a ensuite fait référence à plusieurs femmes ayant brisé le tabou et les interdits de l'avortement, comme Simone De Beauvoir ou Annie Ernaux.