Catherine Ringer rembarre Emmanuel Macron : moment de malaise en marge de l'inscription de l'IVG dans la constitution

La chanteuse, invitée à la cérémonie de scellement pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution, n'a pas pris de gants avec la président de la République, après sa version de La Marseillaise.

Invitée à interpréter La Marseillaise à l'occasion de la cérémonie de scellement pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution, vendredi 8 mars, Catherine Ringer a eu un geste remarqué à l'égard d'Emmanuel Macron. Après sa version féminisée de l'hymne français, la chanteuse a évité le président de la République qui tentait de la féliciter. Conquis, il lui fait un baise-main et tente de la prendre dans ses bras mais Catherine Ringer trace sa route en le laissant coi.

"Pour tous ceux et celles qui instrumentalisent les femmes de courage et se servent de cette journée pour chouiner ou lécher, lâchez-nous !!", a rapidement commenté la chanteuse Princess Erika, sur X (anciennement Twitter). Les internautes rient de ce "gros vent" et évoquent une "leçon" ou encore un " râteau " de la part de l'ancienne des Rita Mitsouko.

Une récupération politique

Alors qu'Emmanuel Macron déclarait son souhait d'amender la Constitution pour que la "liberté garantie" des femmes à recourir à l'IVG y soit intégrée, vendredi 8 mars, le président est fréquemment accusé de récupération politique. La sénatrice Mélanie Vogel, fervente défenseurs de l'inscription de l'IVG dans la Constitution, assurait à franceinfo, vendredi : "Mon sentiment c'est qu'Emmanuel Macron, la "grande cause du quinquennat", les femmes tout ça, ça va quand ça ne rentre en conflit avec personne. Mais dès que ça dérange, sur Gérard Depardieu, le budget de l'État, les intérêts des grandes entreprises, là il favorise toujours les autres intérêts."