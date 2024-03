Européennes 2024 : la liste RN de Jordan Bardella grimpe encore dans le dernier sondage

À trois mois des élections européennes, un dernier sondage montre que l'écart se creuse entre le Rassemblement national et la majorité.

Alors que Valérie Hayer et la majorité présidentielle organisaient leur premier grand meeting, samedi 9 mars, pour les élections européennes, l'écart se creuse de plus en plus entre le parti Renaissance et le Rassemblement national. Le dernier sondage Elabe pour BFMTV et La Tribune du Dimanche, publié samedi 9 mars, montre que la liste menée par Jordan Bardella est créditée de 29,5% d'intentions de vote. La liste de Valérie Hayer Renaissance est loin derrière, avec 17% de voix estimées, soit 12,5 points de moins que le RN. Depuis le précédent sondage, publié le 9 février, la liste du parti d'extrême droite a gagné 2 points, contre +0,5% pour la liste de la majorité. L'institut de sondage Elabe note ainsi que "la nomination de Valérie Hayer en tant que tête de liste n'a pas eu, à ce stade de la campagne, d'impact significatif sur les intentions de vote".

En troisième position du sondage, on retrouve les Écologistes (ex-EELV), qui est crédité de 9,5 points. Excepté le RN et Renaissance, l'ensemble des autres partis ne dépassent pas la barre symbolique des 10% d'intentions de vote, indique le sondage. 8,5% pour le PS, 7,5% pour La France insoumise, 7% pour Les Républicains.

Les Français, critiques de la politique d'Emmanuel Macron

Le sondage enregistre une petite hausse d'intérêt de la part des Français pour les élections européennes, pour arriver à 50%. Ce regain d'importance aux yeux des électeurs pourrait s'expliquer par la guerre qui se déroule aux portes de l'Europe, entre l'Ukraine et la Russie. 65% des personnes interrogées par Elabe sont inquiets à l'idée que le conflit puisse s'étendre jusqu'en France. "6 Français sur 10 (59%) estiment qu'Emmanuel Macron n'est pas à la hauteur de la situation, une critique en hausse depuis le début de la guerre (+6 points depuis juin 2023, +22 points depuis mars 2022)", explique l'institut de sondage qui note que 79% des Français sondés rejettent l'idée du président de la République d'envoyer des troupes occidentales sur le sol ukrainien.