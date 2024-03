Jean-Marc Germain : le mari d'Anne Hidalgo parachuté au Parlement européen ?

Le mari d'Anne Hidalgo apparaît en 7e position sur la liste PS/Place publique menée par Raphaël Glucksmann aux prochaines élections européennes.

Ce mercredi 13 mars 2024, la tête de liste aux prochaines élections européennes, Raphaël Glucksmann (Parti socialiste, Place publique), a publié sa liste complète de 81 noms. "Je suis fier de mener cette liste. Nous porterons avec ferveur le projet d'une Europe puissante et juste, écologique et sociale. L'éternel remake du duel Macron - Le Pen vous fait suffoquer ? Nous sommes l'alternative, sérieuse et enthousiaste !" a-t-il lancé sur X.

Si celle liste a été validée à "la quasi unanimité" par le PS selon ses dires, un nom en particulier retient l'attention. Celui de Jean-Marc Germain, ex-député français de la 12e circonscription des Hauts-de-Seine du groupe Socialistes et apparentés. Conseiller régional d'Ile-de-France depuis 2021, il n'est autre que le mari de la maire de Paris, Anne Hidalgo (PS) et figure en 7e position de la liste de Raphaël Glucksmann.

11,5 % des intentions de vote pour la liste PS menée par Raphaël Glucksmann

La troisième vague de l'enquête électorale réalisée par Ipsos, en partenariat avec le Centre de recherches politiques de Sciences-Po (Cevipov), l'Institut Montaigne, la Fondation Jean-Jaurès et Le Monde a parlé. Si la liste du Rassemblement national menée par Jordan Bardella continue de creuser l'écart (31 % d'intentions de votes), l'écart tend à se resserrer derrière. 18 % des sondés ont affirmé que leur choix se porterait sur Valérie Hayer, la tête de liste de la majorité présidentielle pour le scrutin du 9 juin prochain. Derrière les deux principales forces de ces Européennes 2024, la bataille risque de faire rage, et la troisième place pourrait se jouer dans un mouchoir de poche.

La liste (PS/Place publique) menée par Raphaël Glucksmann est créditée de 11,5 % des intentions de vote. Marie Toussaint (Les Écologistes) avec 8,5 %, François-Xavier Bellamy (Les Républicains) et Manon Aubry (La France Insoumise) avec 7 % suivent. La liste des Socialiste progresse donc d'un point de pourcentage par rapport au précédent sondage. De quoi redonner de l'allant à une formation politique sur le déclin depuis la dernière élection présidentielle. Dans ce contexte, Jean-Marc Germain pourrait espérer obtenir un siège au Parlement européen.

Jean-Marc Germain dans la course pour un siège au Parlement européen

Pour rappel, les députés européens sont élus selon les règles de la représentation proportionnelle, au scrutin de la liste à la plus forte moyenne. Le panachage est interdit. En France, les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages bénéficient d'un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Voilà pourquoi, la piste Jean-Marc Germain prend tout son sens, malgré le temps qui nous sépare encore de l'élection et des potentielles évolutions dans les intentions de votes.

Coché en 7e position sur la liste du Parti socialiste et de Place publique, le mari de l'édile de Paris est en posture favorable pour rejoindre l'un des 7 groupes politiques du Parlement européen. Avec 11,5 % d'intentions de votes, la liste Socialiste pourrait donc lui permettre, à l'avenir, de débattre, amender et voter les textes de loi proposés par la Commission européenne. En l'état actuel des choses, une dizaine de membre du PS pourraient être élus, ceux positionnés de 1 à 10 sur la liste de Raphaël Glucksmann. De ce fait, il est impossible d'assurer pour lui l'obtention d'un siège. L'écart est encore trop maigre entre sa place dans la liste PS/Place publique et les intentions de votes des sympathisants qui ressortent des dernières projections.

Au total, 81 députés seront élus pour la France. L'Hexagone est la deuxième puissance démographique derrière l'Allemagne (96 eurodéputés). Désormais, réponse dans moins de trois mois pour connaître le résultat des élections européennes de 2024 et savoir si Jean-Marc Germain sera parachuté au Parlement européen. Pour l'heure, les Socialistes restent "unis et déterminés, conscients du moment de bascule historique" qu'ils traversent. "Nous lutterons sans pause ni répit. Nous irons partout et nous ne lâcherons rien" lance sa tête de liste sur X.