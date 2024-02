Raphaël Glucksmann : quel programme pour les Européennes ? Favori des sondages à gauche ?

Tête de la liste PS-Place publique pour les élections européennes 2024, l'eurodéputé Raphaël Glucksmann, 44 ans, fait actuellement la course en tête à gauche.

Raphaël Glucksmann, aujourd'hui âgé de 44 ans, est un journaliste, essayiste et homme politique français. Celui qui est en couple avec la journaliste Léa Salamé, avec qui il a eu un garçon, a également été marié à Eka Zgouladze, qui a notamment été vice-ministre de l'Intérieur de l'Ukraine, et avec qui il a également eu un fils, alors que Raphaël Glucksmann exerçait en tant que conseiller du président géorgien Mikheil Saakachvili, entre 2009 et 2012. Engagé dans le mouvement Euromaïdan en Ukraine, qui avait mené en 2014 à la destitution du président pro-russe Viktor Ianoukovytch, c'est sans surprise que Raphaël Glucksmann s'est positionné dès le début du conflit contre la guerre en Ukraine au Parlement européen. "C'est pour éviter que l'Europe entière ne plonge dans la guerre qu'il nous faut nous réarmer et armer la résistance ukrainienne, alors que la perspective d'un grand lâchage américain se précise. Ces pseudo-"pacifistes" n'œuvrent pas à la paix, mais à la défaite des démocraties", estimait le 20 février dernier Raphaël Glucksmann sur X (ex-Twitter). Il est également connu pour son engagement contre la persécution des Ouïghours en Chine.

Une liste PS-Place publique qui pourrait faire mieux qu'en 2019

Le Parti socialiste a officialisé samedi 24 février l'accord conclu avec le parti politique Place publique en vue des élections européennes de juin prochain. Et avec, la désignation de Raphaël Glucksmann comme tête de liste. Dans son communiqué, le PS a annoncé que cet accord "intervient alors que l'Europe doit s'affirmer pour faire face à des défis historiques en matière de protection et que la montée de l'extrême droite menace ses valeurs fondatrices". Co-fondé par l'eurodéputé Raphaël Glucksmann en 2018, Place publique, qui se positionne à gauche, a déclaré de son côté vouloir "agir pour construire une Europe démocratique, solidaire et écologique".

Aux dernières Européennes de 2019, la liste transpartisane, déjà menée à l'époque par Raphaël Glucksmann et qui réunissait les partis Place publique, Nouvelle Donne, Les Radicaux de gauche, l'Union des démocrates et des écologistes, Cap21 et le Parti socialiste, avait obtenu 6,19% des suffrages. Un résultat que la liste PS-Place publique pourrait améliorer lors des prochaines élections à en croire le sondage Odoxa publié mardi par Public Sénat et la presse régionale. En effet, la liste emmenée par Raphaël Gucksmann est actuellement créditée de 11% des intentions de vote, soit deux points de plus qu'il y a encore un mois. Un score qui en fait la troisième liste derrière celle du Rassemblement national (30%) et celle du camp présidentiel (19%), et la première à gauche, devant les Écologistes (8,5%), La France insoumise (6%) ou encore les communistes (1,5%).

Si les intentions de vote en faveur de la liste PS-Place publique sont en progression, Raphaël Glucksmann enregistre également, à titre personnel, une belle percée dans les sondages. Avec neuf points de plus (38%), l'eurodéputé est actuellement la quatrième personnalité préférée des sympathisants de gauche, derrière Fabien Roussel (47 %), François Ruffin (43 %) et Jean-Luc Mélenchon (40 %).

Quel programme pour la liste PS-Place publique ?

Si un accord a été acté entre le Parti socialiste et Place publique, aucun programme commun n'a pour le moment été officialisé. En décembre dernier, le Parti socialiste avait toutefois présenté son projet en vue des élections européennes. Son intitulé : "Faire basculer l'Europe du néolibéralisme au socialisme écologique". Parmi les propositions du parti, "un paquet fiscal" permettant de taxer les entreprises polluantes, les plus riches et les superprofits, et ce, dans l'objectif de financer la transition écologique, relayait notamment 20 Minutes. De son côté Raphaël Glucksmann plaidait auprès du Monde, en janvier dernier, pour l'instauration d'un "protectionnisme écologique aux frontières européennes" ou encore en faveur de la transformation de l'Union européenne en "une véritable puissance politique et budgétaire" qui pourrait "lever l'impôt" et taxerait "les plus hauts patrimoines".