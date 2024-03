Ce dessin vaut à son auteure de nouvelles menaces de mort, des journaux la défendent

La publication d'une caricature sur la famine qui sévit à Gaza a valu à la dessinatrice Coco des menaces de mort, révèle Libération.

Près de dix ans après le terrible attentat contre Charlie Hebdo, lors duquel la dessinatrice Corinne Rey, dit Coco, avait été prise en otage, la voilà à nouveau menacée de mort, dénonce Libération dans un communiqué publié mardi 12 mars. D'après le quotidien, Coco est visée par "une vague de menaces, d'injures et d'intimidations". En cause : la publication d'une caricature qui dénonce la famine qui s'abat actuellement sur les Gazaouis, toujours bombardés par les Israéliens. Comme le fait régulièrement la dessinatrice, elle se moque également au passage des diktats des religions.

Alors que la caricature représente des Gazaouis affamés au milieu des ruines d'une guerre qui s'éternise depuis cinq mois maintenant, un personnage squelettique court derrière deux rats, comme s'il ne restait plus qu'eux à manger. C'est alors qu'une femme lui tape sur la main, en lui disant : "T-t-t... Pas avant le coucher du soleil", en référence au jeûne observé du lever au coucher du soleil par les musulmans pratiquants pendant le mois de Ramadan qui a débuté ce lundi.

Dans leur communiqué commun, la direction de la rédaction du journal et la Société des journalistes et du personnel de Libération (SJPL) ont vigoureusement défendu les intimidations dont fait l'objet Coco. "Ces attaques envers notre consœur ne doivent en aucun cas être banalisées, et nous l'assurons de notre solidarité et notre soutien", ont-ils affirmé. De son côté, Charlie Hebdo a également apporté son soutien à la dessinatrice sur X. "Face aux petits marchands de haine, tu as évidemment le soutien de toute l'équipe, toujours. On t'aime", a tweeté l'hebdomadaire satirique sur X.