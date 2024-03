Une théorie du complot sur Brigitte Macron exhumée par l'extrême droite américaine

Une journaliste, grand soutien de Donald Trump, affirme être persuadée que Brigitte Macron a un secret bien gardé. Une fake news qui se répand aux Etats-Unis.

Depuis 2021, une fake news cible Brigitte Macron. Selon cette rumeur totalement fausse, l'épouse du président serait en réalité une femme transgenre. Elle serait née sous le nom de Jean-Michel Trogneux et aurait tout fait pour le cacher en s'inventant un frère. Cette théorie du complot vient de ressurgir trois ans plus tard aux Etats-Unis. Candace Owens, une journaliste américaine, a dévoilé une vidéo sur Youtube, le 11 mars dernier, dans laquelle elle revient sur ce qu'elle qualifie de "plus grand scandale politique de l'histoire de l'humanité". Elle reprend des éléments parus dans Faits & Documents, publication connue pour son antisémitisme, qui avait lancé la fake news en France.

Candice Owens est persuadée que cette rumeur disait vrai : "Après avoir étudié la question, je miserais toute ma réputation professionnelle sur le fait que Brigitte Macron est en fait un homme". Ainsi, elle réitère les arguments qui étaient exposés à l'époque : il n'y aurait que très peu de photos de Brigitte Macron plus jeune et que sur les quelques clichés de famille disponibles, elle serait "le sosie" de son frère.

La présentatrice américaine assure aussi que "les médias d'Etat couvrent l'histoire". Elle s'en prend ensuite au couple présidentiel français : "Ce qu'il se passe, c'est que deux individus ont été sélectionnés pour être les leaders d'une nation. Elles ont été sélectionnées sur le principe du chantage". En poussant sa théorie du complot, Candace Owens affirme que Emmanuel et Brigitte Macron sont en fait manipulés par d'autres entités, sans jamais dire desquelles il s'agit : "Ils ont sélectionné ces deux individus, parce qu'ils peuvent les contrôler, parce qu'ils ont créé l'épouse, parce qu'ils connaissent l'histoire. Ils peuvent donc dire, voilà ce que vous allez faire, Emmanuel Macron et Brigitte, vous allez faire voter ces lois, et il n'y a rien que vous ne puissiez faire contre ça, parce que nous vous contrôlons".

Comme l'a mis en avant Numerama, cette vidéo ne sort pas à n'importe quel moment : les élections européennes et américaines approchent, surtout que de telles accusations sont ancrées dans un discours transphobe. De plus, Candice Owen est une journaliste de 34 ans qui n'hésite pas à afficher son soutien à Donald Trump, qui sera de nouveau candidat à la présidence en novembre. Elle avait également contribué à diffuser des allégations qui assuraient que l'ancien président Barack Obama était secrètement homosexuel.

Cette vidéo parait également alors qu'Emmanuel Macron a évoqué le sujet vendredi dernier au micro de TF1 : "Ce sont des fausses informations et des scénarios montés avec des gens qui finissent par y croire. Et qui vous bousculent y compris dans votre intimité". Le chef de l'Etat n'a pas souhaité plus détaillé, assurant toutefois qu'il "dénonçait et s'indignait" face à de tels propos.