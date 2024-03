Pourquoi Amélie Oudéa-Castéra a-t-elle été mise en examen ?

La ministre des Sports, Amélie Ouséa-Castéra, a été mise en examen en décembre dernier. La procédure survient dans le cadre d'une enquête ouverte après la plainte de l'ancien président de la Fédération française de football, Noël Le Graët.

Amélie Oudéa-Castéra continue d'être au cœur de scandale ou d'affaire judiciaire. La ministre des Sports a été mise en examen en décembre dernier pour diffamation après la plainte déposée par Noël Le Graët. Si la mise en examen remonte à quelques mois, l'information a été confirmée ce jeudi 14 mars par le parquet général de la Cour de cassation à l'AFP. La procédure intervient dans le cadre de l'enquête de la Cour de justice de la République (CJR), seule instance habilitée à juger des ministres en exercice, ouverte depuis le mois de juin.

Noël Le Graët, qui était le président de la Fédération française de football (FFF) jusqu'en janvier 2023, reproche à la ministre d'avoir critiqué sa gestion de la Fédé. Les derniers mois de Noël Le Graët à la tête de la FFF avaient été marqués par plusieurs accusations de harcèlement formulées par des collaboratrices et par la publication d'un audit de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR). Ce rapport épinglait la gestion de la Fédération par l'octogénaire qui "ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français" rapporte Le Parisien. Mais d'après l'avocat de Noël Le Graët, les inspecteurs à l'origine du rapport "ont été manipulés, forcés par leur ministre", c'est-à-dire Amélie Oudéa-Castéra.

La ministre des Sports s'est défendue des accusations de diffamations. "Je trouve cela affligeant, je n'ai jamais insulté personne, je suis restée polie, je ne l'ai jamais accusé de harcèlement. Cette stratégie de défense ne dupe pas grand monde" a déjà déclaré Amélie Oudéa-Castéra au micro de RTL le 1er mars. "C'est le procureur qui a décidé souverainement d'ouvrir une enquête pour des faits de harcèlement moral et sexuel" sur la base de ce rapport d'inspection, ajoutait-elle se dédouanant de toute responsabilité.