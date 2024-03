Guerre Israël-Hamas : le bateau d'aide humanitaire va-t-il pouvoir accoster à Gaza ?

Alors que l'ONU redoute une famine généralisée dans la bande de Gaza, le premier bateau d'aide humanitaire est tout proche de la côte. Le déchargement est prévu pour ce vendredi 15 mars.

Tout proche de Gaza. Le bateau espagnol Open Arms transportant 200 tonnes d'aide humanitaire destinée à la bande de Gaza a été aperçu, ce vendredi matin, au large de Gaza-Ville comme indiqué par un journaliste de l'AFP présent sur place. D'après Vessel Finder, l'embarcation se trouverait à moins de 5 kilomètres de la côte.

Parmi les 200 tonnes d'aide alimentaire récoltée et en cours d'acheminement vers Gaza à bord du bateau parti de Chypre deux jours plus tôt, on trouve du riz, des légumes, des sources de protéines, des conserves... Un large éventail de vivres pour répondre aux besoins des civils qui se trouvent un plein conflit armé. L'apport est déjà colossal et "notre équipe dispose de 500 tonnes supplémentaires d'aide à Chypre, prêtes à être chargées sur les futurs bateaux" a déjà prévenu José Andrés, le chef étoilé à la tête de l'opération avec l'ONG World Central Kitchen (WCK) dont il est le fondateur.

Un débarquement par la nouvelle jetée

Dans les faits, l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza est un vrai casse-tête. Voilà pourquoi, la WCK travaille sans relâche à la construction d'une jetée permettant de décharger l'aide avant de la charger sur des camions qui livreront la nourriture. Cette jetée est le seul espoir d'accueillir une aide provenant de la mer. La livraison de l'aide sera "effectuée en coordination avec les autorités civiles et de sécurité israéliennes, conformément aux directives du gouvernement israélien et à la demande du gouvernement américain" indique Tsahal dans The Times of Israël.

L'heure d'arrivée du bateau et celle du débarquement n'ont pas encore été communiquées par les ONG et charge de l'opération, ni par les autorités israéliennes. Il est toutefois attendu pour ce vendredi 15 mars 2024. Quelques Gazaouis sont déjà rassemblés sur la côte et attendent le bateau. "Un navire israélien remorquera l'aide jusqu'à un embarcadère provisoire construit dans le centre de la bande de Gaza. Sur la côte, Tsahal sécurisera la distribution de l'aide humanitaire à une certaine distance de l'air et de la mer, de la même manière qu'elle sécurisera les convois au sol" peut-on également lire dans les colonnes du quotidien en ligne hébreu.

"Nous devons ouvrir ce couloir avec un flux continu de bateaux"

"Nous espérons décharger l'aide dès qu'il sera possible de s'amarrer, mais de nombreux facteurs jouent dans cette opération compliquée" expliquait ce jeudi, Erin Gore, directrice générale de WCK. Il s'agit là de la première voie maritime ouverte vers l'enclave palestinienne depuis le début de la guerre, le 7 octobre dernier. "Nous savons que ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi, nous devons ouvrir ce couloir avec un flux continu de bateaux" poursuit Erin Gore dans les colonnes de TV5 Monde. Cette aide humanitaire par bateau est vitale, alors que l'ONU redoute une famine généralisée dans la bande de Gaza, notamment dans le Nord. Le territoire compte pas moins de 2,4 millions d'habitants. Pour l'heure, l'aide par voie terrestre arrivant majoritairement de l'Egypte reste très insuffisante.