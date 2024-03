Élection présidentielle en Russie : un résultat "record" mais faussé pour Poutine, la France en "prend acte"

Vladimir Poutine a été réélu à plus 87% à la présidentielle russe, un résultat historique mais obtenu alors que les conditions d'une élection libre n'étaient "pas réunies" selon la France. Le maître du Kremlin a, à nouveau, mis en garde l'Occident sur la guerre en Ukraine après sa victoire.

En direct

10:20 - Un résultat "record" pour Vladimir Poutine C'est un résultat "record" qu'a obtenu Vladimir Poutine à l'élection présidentielle russe selon la cheffe de la Commission électorale. Le président a été réélu, sans opposition, avec 87,29% des suffrages, après dépouillement de 99,75% des bulletins. "C'est un indicateur record" de "près de 76 millions" de personnes ayant voté pour le maître du Kremlin a affirmé la représentante de la Commission électorale.

10:09 - Le "courage" des Russes ayant manifesté leur opposition salué par la France Le quai d'Orsay a également salué "le courage des nombreux citoyens russes ayant manifesté pacifiquement leur opposition à cette atteinte à leurs droits politiques fondamentaux" et pointant les conditions de l'élection et l'absence d'opposition. Le ministère a d'ailleurs fait d'autres commentaires sur le traitement des représentants de l'opposition : "Les candidats opposés à la poursuite de la guerre en Ukraine n’ont pas été admis à concourir à l’élection, réduisant significativement son caractère pluraliste". Et a mentionné le décès d'Alexeï Navalnu survenu dans des circonstances obscures à un mois du scrutin. "L’opposant politique Alexeï Navalny est mort quelques semaines avant cette élection, notamment suite au durcissement de ses conditions de détention par les autorités russes" a rappelé le quai d'Orsay.

10:01 - La France "prend acte" de la victoire de Poutine, mais dénonce les conditions de l'élection La France "prend acte" de la victoire de Vladimir Poutine en Russie a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, dans un communiqué ce lundi. Il ajoute toutefois que "les conditions d’une élection libre, pluraliste et démocratique n’ont une nouvelle fois pas été réunies". Si le quai d'Orsay note la victoire du président, il "condamne" fermement "l’organisation illégale de prétendues 'élections' dans les "territoires ukrainiens temporairement occupés par la Russie" en référence à la Crimée, à Sébastopol et aux régions de Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson. Il s'agit là d'une "nouvelle violation du droit international et de la Charte des Nations unies" ajoute le ministère.

09:46 - Réélu, Vladimir Poutine a-t-il les mains plus libres qu'avant sur la guerre en Ukraine ? Vladimir Poutine avait dressé les contours de son projet politique pour son nouveau mandat le 29 février dernier lors de son discours à la nation. Et au sujet de la guerre en Ukraine il avait assuré que ses forces armées "ne reculeront pas, n'échoueront pas, ne trahiront pas". Tatiana Kastouéva-Jean, spécialiste de la Russie, écrivait dans une tribune au Monde, que son maintien à l'issue de la présidentielle permet à Vladimir Poutine d'avoir "les mains encore plus libres qu'auparavant" sur le dossier ukrainien même sur une nouvelle mobilisation de civils/ Les autorités tentent d'éviter une nouvelle vague de mobilisation "tant celle de septembre 2022 s'est révélée impopulaire et source de déstabilisation, elle est cependant indéniablement nécessaire, car l'étendue du front et le niveau élevé des pertes humaines ne permettent pas de percée militaire à l'heure actuelle" expliquait la spécialiste.

09:12 - "Il n'y a pas grand crédit à accorder" au résultat de Vladimir Poutine "Il n'y a pas grand crédit à accorder à ce chiffre, c'est un scrutin écrit à l'avance" analyse le professeur d'histoire russe à l'université de Lille, Andreï Kozovoï, invité sur franceinfo, ce lundi. Selon lui les 87% de voix recueillis par Vladimir Poutine ne sont que le signe du "durcissement du régime poutinien" et d'une "société entraînée vers la spirale du totalitarisme". Les suffrages n'ont pas exprimé un soutien franc au Kremlin - qui perd en force depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022 "même chez ceux qui sont les plus patriotes des Russes", - mais la peur explique Andreï Kozovoï : "On voit comment les moindres déviations sont désormais criminalisées. On parle d'abaisser l'âge pénal à 13 ou 14 ans, pour tous les actes dits de diversion".

08:59 - Vladimir Poutine félicité par la Chine Les réactions internationales saluant la victoire de Vladimir Poutine se font plus rares, mais la Chine a félicité le maître du Kremlin ce lundi au lendemain de sa réélection par la voix du porte-parole du ministère des Affaires étrangères. "Nous sommes convaincus que, sous la direction stratégique du président Xi Jinping et du président Poutine, les relations entre la Chine et la Russie continueront à progresser" a-t-il ajouté.

08:44 - Vladimir Poutine en passe de d'atteindre un record à la tête de la Russie Vladimir Poutine est déjà au pouvoir depuis un quart de siècle, fort de quatre mandats présidentiels précédés et entrecoupés de deux mandats de Premier ministre de 1999 à 2000 puis de 2008 à 2011. Le maître du Kremlin entame donc son cinquième mandat présidentiel, celui-là même qui pourrait faire de lui le président à avoir dirigé la Russie le plus longtemps. A la date du 18 mars, Vladimir Poutine comptabilise 8 981 jours au pouvoir et un seul homme a fait mieux que lui : Joseph Staline qui a été à la tête de l'URSS pendant 10 636 jours, soit pendant 29 ans. Mais voilà, l'actuel président n'est plus si loin de battre le record comme l'a calculé Statista, il suffit pour cela qu'il aille jusqu'à la fin de son nouveau mandat, même quatre années sur les six pour lesquelles il a été réélu suffisent.

08:26 - Le spectre de la mort d'Alexeï Navalny sur sa réélection de Vladimir Poutine Le nom d'Alexeï Navalny a encore pesé sur l'élection présidentielle russe, même un mois après la mort de principal opposant à Vladimir Poutine. Les proches de celui qui était l'ennemi numéro 1 du Kremlin, qui jugent le président responsable, n'ont pas manqué de souligner la mort suspecte du militant russe. "J'ai écrit [sur le bulletin de vote] le nom 'Navalny' parce qu'il n'est pas possible (...) qu'un mois avant les élections, le principal opposant à Poutine, déjà emprisonné, soit tué", a d'ailleurs déclaré Ioulia Navalnaïa, la veuve d'Alexeï Navalny prête à reprendre la flamme de l'opposition. Les références nombreuses à la mort de son opposant ont obligé Vladimir Poutine à avoir un mot sur le sujet. "Quant à Monsieur Navalny, il est décédé. Oui, il est décédé, c'est toujours un événement triste, mais nous avons eu d'autres cas où des personnes en prison sont décédées", a déclaré le président russe dans son discours assurant ne pas s'être opposé à un échange de prisonniers avec les Occidentaux pour faire sortir Alexeï Navalny de Russie : "Il n'y avait qu'une condition: que nous l'échangions pour qu'il ne revienne pas", a-t-il affirmé.

08:11 - Nouvel échange interposé entre Poutine et Macron Toujours sur la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine a assuré que les Occidentaux étaient déjà présents sur le front : "Nous le savons, on entend parler Français et Anglais sur place". Et le chef d'Etat est resté fidèle à sa stratégie de faire monter la pression avec l'Otan tout en faisant porter la responsabilité à l'Occident : "Je pense que tout est possible dans le monde moderne. Mais je l’ai déjà dit, et c’est clair pour tout le monde, que ce conflit entre la Russie et l’Otan ne sera qu’un pas vers une troisième guerre mondiale à grande échelle." Vladimir Poutine a aussi eu un mot pour Emmanuel Macron avec qui le ton monte depuis quelques semaines après les déclarations du président de la République sur le possible envoi de troupes au sol : "J'aimerais que la France ne joue pas ce rôle qui ne fait qu’aggraver le conflit, mais qu’elle fasse plutôt quelque chose pour trouver des solutions pacifiques. La France pourrait jouer ce rôle, mais tout n’est pas encore perdu."

07:59 - La Russie de Poutine atteindra "tous ses objectifs" Vladimir Poutine a pris la parole après avoir eu l'assurance de sa victoire dimanche soir. Dans un long discours le maître du Kremlin a assuré que "tous les objectifs [de son pays] seront atteints" y compris ceux concernant la guerre en Ukraine. Et à ce sujet, le président réélu s'est adressé aux Occidentaux : "Peu importe qui veut nous intimider ou à quel point, peu importe qui veut nous écraser ou à quel point, notre volonté ou notre conscience. Personne n’a jamais réussi à faire quelque chose de semblable dans l’histoire. Cela n’a pas fonctionné aujourd’hui et ne fonctionnera pas à l’avenir".