Quand Trump dit du bien de Poutine, Kim Jong Un et de... Hitler

Donald Trump aurait fait l'éloge de personnalités très controversées comme Vladimir Poutine et Kim Jong Un, selon un ancien collaborateur. L'ex-président américain serait même allé jusqu'à évoquer Hitler, en bien.

Donald Trump fait actuellement campagne pour la prochaine élection présidentielle américaine qui aura lieu en novembre. L'ancien chef d'Etat américain a souvent eu des propos qui ont divisé. Ses déclarations ont parfois été jugées très radicales. Certains craignent des excès s'il revient au pouvoir. Lors d'un meeting dans l'Iowa à moins d'un an de l'élection, le président américain avait assuré "qu'il n'abuserait pas de son pouvoir pour se venger sauf le premier jour" pour fermer les frontières, comme l'avait rapporté le Huffpost.

Cette déclaration a vivement fait réagir le camp de Joe Biden qui a qualifié Donald Trump de futur "dictateur" : "Donald Trump nous a dit ce soir exactement ce qu'il allait faire s'il était réélu et il a dit qu'il serait un dictateur le premier jour". L'ancien dirigeant avait aussi choqué en qualifiant ses opposants de "vermines" et de nouveau, le camp de la Maison Blanche avait jugé ses propos dignes des discours de Mussolini ou Hitler dans les années 1930.

Selon le général John Kelly, marine à la retraite et ancien chef de cabinet de Donald Trump, qui s'est exprimé dans un livre à paraître du journaliste de CNN, Jim Sciutto, titré "Le retour des grandes puissances", Donald Trump aurait même déjà fait l'éloge de telles personnalités. Il aurait notamment dit que "Hitler a fait de bonnes choses", assurant que le dictateur allemand aurait "reconstruit l'économie". Donald Trump aurait également salué l'emprise d'Hitler sur les officiers nazis dont il entretenait "la loyauté". N'acceptant pas de tels propos le général a affirmé qu'il est "cependant assez difficile de croire que Trump ait raté l'Holocauste, et assez difficile de comprendre comment il a raté les 400 000 Américains qui ont été tués sur le théâtre européen".

L'ancien marine avance également dans cet ouvrage que Donald Trump aurait validé ses deux homologues Vladimir Poutine et Kim Jong Un, les qualifiant "de types bien". Donald Trump aurait assuré que ces figures autoritaires avaient été poussées dans leur retranchement pour commettre des actes répréhensifs. Ainsi, concernant la guerre en Ukraine par exemple, il aurait trouvé une justification à l'action de Vladimir Poutine : "Si nous n'avions pas l'OTAN, Poutine ne ferait pas ces choses".

Donald Trump fan de Viktor Orban

Ceci étant, parmi les chefs d'Etat, celui dont l'ancien président américain est le plus admiratif c'est Victor Orban, Premier ministre hongrois, en fonction depuis 13 ans et figure de l'extrême droite : "Personne n'est meilleur, plus intelligent ou meilleur dirigeant que Viktor Orban. C'est lui le patron et c'est un grand dirigeant", aurait-il défendu.

"Ma théorie sur la raison pour laquelle il aime tant les dictateurs est que c'est qui il est. Il a été choqué de ne pas disposer de pouvoirs dictatoriaux lui permettant d'envoyer des troupes américaines ou de déplacer de l'argent dans le cadre du budget. Et il considérait Poutine, Xi et ce cinglé de Corée du Nord comme des gens qui lui ressemblaient en termes de dur à cuire", a conclu John Kelly. Pour le général Kelly, avec de tels discours, il est clair que Donald Trump ne serait pas "apte à diriger les Etats-Unis".