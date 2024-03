Des moqueries de Macron visant Le Maire, un recadrage bien senti ?

Alors que Bruno Le Maire sort un livre aux allures de programme ce mercredi 20 mars, Emmanuel Macron aurait raillé la productivité de son ministre de l'Economie.

Le dernier livre de Bruno Le Maire ne laisserait pas Emmanuel Macron indifférent. Alors que le sixième bouquin du ministre de l'Economie baptisé Une voie française est publié ce mercredi 20 mars aux éditions Flammarion, le chef de l'Etat aurait laissé échapper quelques commentaires piquants à l'adresse du locataire de Bercy. Des propos revenus aux oreilles du Canard enchaîné et exposés à Bruno Le Maire venu faire la promotion de son livre sur le plateau de France 5 mardi soir.

Avec ce texte aux allures de programme, le ministre poserait-il les premiers jalons d'une possible candidature à l'élection présidentielle ? Lui a plusieurs fois assuré que non. "Je ne suis pas candidat" pour 2027 a-t-il encore déclaré au micro de franceinfo le 18 mars, niant également au passage avoir voulu écrire un livre-programme. Pour son auteur, l'ouvrage est simplement "une profession de foi dans la France" dans laquelle il parle "principalement d'économie, de création d'emplois, de réindustrialisation", soit des sujets qui entrent "dans [son] champ de compétences". Mais programme en vue de la présidentielle ou pas, le livre aurait fait réagir Emmanuel Macron qui aurait donné raison à Bruno Le Maire "sur la relance économique et les réformes à faire" et lui aurait ironiquement conseillé d'en "parler à celui qui est ministre de l'Économie et des Finances depuis sept ans."

"Un temps pour l'écriture et un temps pour l'action"

Les déclarations prêtées au président de la République traduiraient-elle un agacement du chef de l'Etat concernant le ministre de l'Economie ? Plus particulièrement sur son engagement à Bercy ? "Il y a un temps pour l'écriture et un temps pour l'action, et ils sont rarement conciliables" aurait ajouté Emmanuel Macron déplorant que "quand des ministres écrivent des bouquins, ça donne toujours le sentiment qu'ils n'ont rien d'autre à faire" selon le Canard enchaîné.

Mais Bruno Le Maire ne vacille pas face aux critiques mises dans la bouche du chef de l'Etat. Serein et confiant à propos de son bilan au ministère de l'Economie, il a estimé que son travail à Bercy depuis sept ans est "un des éléments forts du bilan du président de la République". D'autant que le ministre aurait l'habitude des commentaires sur sa production littéraire : "Je lis depuis sept ans les commentaires du président de la République sur moi qui sont rapportés par des journaux ou d'autres, je les lis mais je les ignore parce que je considère que le travail que nous avons fait est un bon travail".

Il n'a toutefois pas manqué de glisser un mot sur la compatibilité de son activité d'auteur avec son engagement politique et gouvernemental : "Je me suis engagé totalement, pleinement, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour obtenir ces résultats." Des résultats qui ont apparemment su convaincre Emmanuel Macron au fil des années, la preuve avec le maintien systématique du ministre lors des différents remaniements qui ont ponctué les deux mandats du président de la République.

Pas les premières piques...

Ces piques ne seraient toutefois pas les premières lancées à l'égard de Bruno Le Maire. En décembre dernier, alors qu'Elisabeth Borne était encore Première ministre et tentait d'aboutir à un accord sur le projet de loi immigration, elle avait renvoyé le ministre de l'Economie dans ses cages après les prises de position très franches de ce dernier sur un sujet qui ne dépendait pas de lui, indiquait Le Point. "J'ai rappelé [à Bruno Le Maire] que le déficit en 2023 s'élevait à 4,9% du PIB, qu'il devait être ramené à 4,4% en 2024 et qu'il serait de bon ton de commencer à s'en occuper" avait-elle fait savoir lors d'une réunion avec les responsables de la majorité, sous-entendant que le ministre n'était pas assez au travail.