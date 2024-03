Frédéric Mitterrand est mort à l'âge de 76 ans

L'ancien ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, est mort jeudi 21 mars à 76 ans, a indiqué sa famille. Depuis plus d'un an, il se battait contre un cancer.

L'homme politique Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture sous Nicolas Sarkozy, est décédé, jeudi 21 mars, à l'âge de 76 ans, a annoncé sa famille à l'AFP. Cinéaste, producteur, journaliste, écrivain, il se battait depuis plus d'un an contre un cancer, indique Le Figaro. Homme de lettres et de télévision, Frédéric Mitterrand, neveu de l'ancien président, avait été élu à l'Académie des Beaux-Arts en 2019. Né le 21 août 1947 à Paris, dans le XVIe arrondissement, il était le dernier de trois garçons. Son père, Robert Mitterrand, haut fonctionnaire et frère aîné de François Mitterrand, s'engage dans la Résistance, tandis que sa mère, Edith Cahier, élève les trois fils.

En 1960, à 12 ans, il joue dans Fortunat, aux côtés de Bourvil et de Michèle Morgan, se souvient Le Monde. Après le décès de l'actrice, en 2016, Frédéric Mitterrand s'était dit "effondré" par la mort de celle qui le considérait comme son fils de cinéma. Après des études à l'Institut d'études politique de Paris, il est admissible à l'ENA en 1968. Pourtant, il décide de ne pas se présenter à l'oral. En 1971, il rachète la salle de cinéma l'Olympic à Paris, qui, sous sa direction, devient un repaire de cinéphiles.

Alors que son oncle est élu président de la République, il propose l'émission Étoiles et toiles, qu'il anime sur TF1 à partir de 1981. Il rejoint ensuite le service public et travaille avec Antenne 2 jusqu'en 1991. Il se lance ensuite dans la politique et soutient la candidature de Jacques Chirac en 1995. En 2009, il est nommé ministre de la Culture et de la Communication par Nicolas Sarkozy, poste qu'il occupe jusqu'en 2012.

Une pluie d'hommages

À l'annonce du décès de Frédéric Mitterrand, jeudi 21 mars, les hommages se sont multipliés, à commencer par de nombreux anciens ministres de la Culture. Jack Lang a réagi à son décès dans un post publié sur X, anciennement Twitter : "Une amitié de plus de 60 ans nous liait d'une affection inaltérable. Il a tout au long de sa vie servi les arts avec passion, érudition et amour. Notre fidélité commune pour François Mitterrand nous unissait profondément", a-t-il écrit. Frank Riester a, lui aussi, partagé sa peine sur X en regrettant un "érudit et populaire, amoureux de la France et de sa langue, de cinéma et de télévision". Il a ajouté, "Son regard espiègle et bienveillant me manquera. Je pleure un ami et pense affectueusement à ses proches."

Invitée de BFM TV jeudi 21 mars, Roselyne Bachelot a déploré la mort "d'un ami, d'un frère auquel j'étais profondément attachée [...] J'ai vraiment un chagrin immense, profond". Sur le plateau de C à Vous, Stéphane Bern, qui a appris la mort de son ami en direct, a rendu hommage à Frédéric Mitterrand : "C'était mon modèle, c'était un ami [...] Je le savais malade, évidemment", a-t-il ajouté, avant de louer l'homme qui était "un immense écrivain".

Nicolas Sarkozy a également réagi sur les réseaux sociaux, écrivant : "Il était un homme profondément cultivé et délicat, un être à part, sensible et attachant, une personnalité inclassable [...] Il fut un Ministre de la Culture enthousiaste et passionné, qui exerça ses fonctions avec panache et talent".

Lors d'une de ses dernières apparitions médiatiques, Frédéric Mitterrand avait réagi, en janvier 2024, au remaniement de Gabriel Attal et notamment à la nomination de Rachida Dati au ministère de la Culture, poste qu'il a occupé de 2009 à 2012. Il avait assuré, sur le plateau de franceinfo, que sa successeure allait "apprendre très vite".