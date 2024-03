"Nouveaux Européens", quelle est cette association discrètement créée par Macron ce mardi ?

Avec l'objectif de conquérir l'Europe à moins de trois mois du scrutin continental, Emmanuel Macron vient de créer, sans faire de bruit, l'association "Nouveaux Européens" d'après Politico.

Avant le coup de colère d'Emmanuel Macron contre ses députés, dans la nuit de mercredi à jeudi 21 mars 2024 au cours d'un dîner plutôt animé, le président de la République aurait discrètement créé une association intitulée "Nouveaux européens", le 19 mars dernier, selon les informations de Politico. Décidément, l'approche du scrutin européen du 9 juin prochain semble faire bouger les lignes.

Unifier la troisième force politique du Parlement

Avec cette nouvelle corde à son arc, le chef de l'Etat entend bien unifier la troisième force politique du Parlement, Renew, en vue des élections européennes. Attention, Renew n'est pas un parti européen à part entière. Au total, huit partis, le composent, deux partis historiques des libéraux (l'ADLE et l'EDP) et six partis nationaux, dont le parti présidentiel français, Renaissance.

La récente création de cette association pourrait alors permettre à la Macronie de donner un nouvel élan à leurs ambitions européennes, alors que la tête de liste de la majorité pour le prochain scrutin, Valérie Hayer, plafonne à 18 % dans les intentions de vote selon le dernier sondage Euronews/Ipsos paru cette semaine. Loin derrière la liste du Rassemblement national menée par Jordan Bardella (30 %), elle commence même à sentir le souffle de Raphaël Glucksmann, tête de liste PS/Place Publique qui ne cesse de progresser (12 %), et de la rattraper.

Une enveloppe de 50 millions d'euros à se partager

Qui fait partie de l'aventure ? Tout d'abord, Stéphane Séjourné, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Il devrait occuper la fonction de secrétaire général. Les partis polonais, roumains, danois et slovènes comptent parmi les partis membres de l'association. En revanche, d'après les informations de Politico, l'ADLE et l'EDP n'ont pas accueilli la création de cette nouvelle entité avec énormément d'enthousiasme. Le média parle de "froideur", voire "d'indifférence". Le MoDem, lui, ne fait pas encore parti de l'aventure.

Les Macronistes espèrent envoyer "le message que (eux) rassemblent", "Ça nous rend plus fort" expliquait l'eurodéputé Horizons Gilles Boyer dans les colonnes de Politico. Plus forts, certes, mais ce n'est pas tout. Avec la création des statuts de l'association, Renaissance pourrait également renflouer les caisses. Actuellement, le parti ne touche absolument rien de l'enveloppe consacrée aux partis européens (50 millions d'euros). Les "Nouveaux Européens" pourraient, à l'avenir, empocher 75 000 euros par membre élu.