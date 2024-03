Film pour adultes, fan de Brad Pitt : La vie cachée de Frédéric Mitterrand au cinéma

Frédéric Mitterrand n'était pas qu'un homme politique. Il a aussi eu une carrière au cinéma. Acteur mais aussi réalisateur, c'était un passionné.

Frédéric Mitterrand s'est éteint ce 21 mars 2024 à 76 ans, emporté par la maladie. Ministre de la Culture de 2009 à 2012, il avait bien d'autres passions et notamment le cinéma. Véritable cinéphile, il était l'un des visages majeurs des salles parisiennes. En 1971, il a pris la direction de la salle de cinéma l'Olympic avant de créer tout un réseau d'une dizaine de salles Art et Essai pour faire découvrir des créations indépendantes. Il a aussi promu le cinéma dans plusieurs émissions télévisées dédiées.

Frédéric Mitterrand a, par ailleurs, eu sa propre carrière au cinéma : il a été réalisateur pour des films et documentaires tels que Lettres d'amour en Somalie, Madame Butterfly, Christian Dior, la France ou encore Trump, le parrain de Manhattan mais a aussi été acteur.

Dès l'âge de 12 ans, il s'est, en effet, lancé dans l'acting et est apparu pour la première fois à l'écran dans le film d'Alex Joffé, Fortunat. Il a ainsi partagé l'affiche avec de grands noms : Bourvil et Michèle Morgan. Plus tard, il a poursuivi sa carrière dans plusieurs longs-métrages entre 1974 et 1981. Il a notamment joué dans Merry-Go-Round de Jacques Rivette, Dites-le avec des fleurs de Pierre Grimblat ou encore La Mémoire courte d'Eduardo de Gregorio. Il a aussi performé en tant que voix-off dans Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain et Bécassine et le Trésor viking de Philippe Vidal.

Les petits secrets de sa carrière au cinéma

Dans son livre Mes regrets sont des remords, Frédéric Mitterrand a avoué avoir joué dans un film pour adultes. "Je regrette ce film pornographique trash, à la Warhol, que j'ai tourné en une nuit avec François Wimille et qui a fait tant de mal à sa femme, Catherine Breillat, alors enceinte".

Son autre petit secret est qu'il était un grand fan de Brad Pitt. En 2023, il a publié un livre dédié à son idole. Dans un extrait, Frédéric Mitterrand expose toute son admiration pour l'acteur : "Je ne le connais pas, il ne me connaît pas, mais peut-être s'arrêtera-t-il sur cette bouteille à la mer en découvrant qu'il a un ami quelque part en France qui l'aime, l'admire et le comprend".