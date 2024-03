Guerre en Ukraine : les infrastructures d'énergie durement touchées par des frappes russes

Après l'attaque nocturne responsable de la rupture d'une des deux lignes du réseau électrique ukrainien, ce vendredi 22 mars, huit missiles russes ont touché la plus grande centrale hydroélectrique d'Ukraine.

Il s'agirait de la "plus grande attaque contre l'industrie énergétique ukrainienne", a dénoncé le ministre de l'Énergie ukrainien. Après la pluie de missiles et de drones explosifs responsables de la rupture d'une des deux lignes du réseau national durant la nuit de jeudi 21 à vendredi 22 mars, huit missiles ont causé "d'importants dégâts" sur la plus grande centrale hydroélectrique d'Ukraine.

Ce vendredi matin, "700 000 consommateurs [étaient] privés d'électricité", a affirmé Oleksii Kouleba, chef adjoint du cabinet du président ukrainien, d'après Le Figaro. En milieu de journée, sept régions étaient encore victimes de délestages. "Le système électrique reçoit une assistance d'urgence venue de trois pays", a indiqué une source dans un communiqué sur Telegram, relaie le quotidien, précisant que la situation "la plus difficile" concerne les régions de Kharkiv (est), Odessa (sud), Kirovograd (centre) et Dnipropetrosvk (centre-est).

"Cette situation est extrêmement dangereuse et menace de déclencher une situation d'urgence, car, dans l'éventualité d'une déconnexion de cette dernière ligne de communication avec le réseau électrique national, la centrale nucléaire de Zaporijjia sera au bord d'un nouveau black-out", a averti Energoatom, l'opérateur ukrainien.

Cinq morts

"Le monde voit aussi clairement […] les cibles des terroristes russes : des centrales électriques et des lignes d'approvisionnement en énergie, un barrage hydroélectrique, des immeubles d'habitation ordinaires, et même un trolleybus", a énuméré Volodymyr Zelensky dans son post sur X, dans lequel le président ukrainien adresse également ses "condoléances aux familles de ceux qui ont été tués par cette terreur". Le bilan s'élève à cinq morts ce vendredi 22 mars.

"Les missiles russes n'ont aucun retard, contrairement aux programmes d'aide à l'Ukraine. Les drones Shahed n'ont aucune indécision, contrairement à certains politiques. Il est essentiel de comprendre le coût des retards et des décisions reportées", a également dénoncé le chef d'État ukrainien, laissant paraître son exaspération alors que l'aide américaine est bloquée depuis des mois à cause de rivalités politiques entre républicains et démocrates, et que celle de l'UE a pris un important retard, rappelle BFMTV.