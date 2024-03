Guerre en Ukraine : une attaque massive de la Russie prive 700 000 Ukrainiens d'électricité et fait plusieurs morts

Dans la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 mars, la Russie a lancé une des attaques les plus massives des derniers mois contre l'Ukraine. Une pluie de missiles a fait plusieurs morts et touché durement les infrastructures énergétiques du pays.

"Cette nuit, la Russie a lancé plus de 60 drones Shahed (des drones explosifs, NDLR) et près de 90 missiles de différents types sur l'Ukraine", a dénoncé le président Volodymyr Zelensky sur X ce vendredi 22 mars, présentant ses "condoléances aux familles de ceux qui ont été tués par cette terreur". L'offensive russe a été une des plus massives de ces derniers mois, selon Le Figaro, faisant "pour le moment […] deux morts et au moins huit blessés à Khmelnytskyï", dans l'Ouest du pays, a précisé le ministère ukrainien de l'Intérieur au quotidien français. "Il y a également six blessés à Zaporijjia (sud, NDLR), trois personnes sont portées disparues sur le site des attaques", a-t-il ajouté.

"700 000 consommateurs sont privés d'électricité"

Si l'armée de l'air ukrainienne a affirmé que la défense antiaérienne avait pu abattre 55 drones Shahed sur 63 et 37 missiles sur 88, l'attaque a néanmoins fortement touché les infrastructures du pays. "Le monde voit aussi clairement […] les cibles des terroristes russes : des centrales électriques et des lignes d'approvisionnement en énergie, un barrage hydroélectrique, des immeubles d'habitation ordinaires, et même un trolleybus", a énuméré Volodymyr Zelensky dans son post. "À l'heure actuelle, 700 000 consommateurs sont privés d'électricité", a affirmé, ce matin, Oleksii Kuleba, chef adjoint du cabinet du président ukrainien, rapporte Le Figaro.

"Les missiles russes n'ont aucun retard, contrairement aux programmes d'aide à l'Ukraine. Les drones Shahed n'ont aucune indécision, contrairement à certains politiques. Il est essentiel de comprendre le coût des retards et des décisions reportées", a également dénoncé le chef d'État ukrainien, laissant paraître son exaspération alors que l'aide américaine est bloquée depuis des mois à cause de rivalités politiques entre républicains et démocrates et que celle de l'UE a pris un important retard, rappelle BFMTV.