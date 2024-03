Présidentielle 2027 : Édouard Philippe affirme vouloir "être candidat"

En déplacement en Nouvelle-Calédonie, de retour sur ces terres chères à l'ancien Premier ministre qu'il était, Edouard Philippe a affirmé vouloir "être candidat" aux prochaines élections présidentielles de 2027.

De Monsieur le Premier ministre à Monsieur le Président. En déplacement en Nouvelle-Calédonie depuis jeudi 21 mars, Edouard Philippe n'a guère laissé planer le doute. Il souhaite "être candidat" à la présidentielle de 2027, rapporte Le Figaro, et "pour être candidat, il faut s'y préparer", a déclaré l'ancien Premier ministre selon le quotidien. Il "s'y prépare" assidûment, confirme la chaîne Outre-mer La Première.

Après la Réunion, fin février, le maire du Havre et président du parti Horizons continue sa tournée des territoires ultra-marins en venant "prendre le pouls" auprès des Calédoniens. "Quand on a des ambitions nationales, il faut s'intéresser aux gens", a-t-il lancé en réponse à une question devant une assemblée de jeunes réunis dans un café-restaurant. La formule explicite clairement les objectifs de l'ancien Premier ministre, qui avoue que ses ambitions se mêlent aux "échéances nationales". Au micro de la radio locale Radio Rythme Bleu, ce vendredi 22 mars, il a également reconnu réfléchir "à une façon de proposer un certain nombre d'éléments aux Français".

Attachement au dossier calédonien

Lors de son passage à Matignon, Édouard Philippe s'est rendu trois fois sur l'île, notamment pour participer au processus de réforme de la Constitution. "Je suis très heureux de revenir ici, au fond pour poursuivre une conversation que j'ai engagée avec la Nouvelle-Calédonie lorsque j'étais Premier ministre, pour écouter, apprendre, réfléchir. […] Je suis très attaché à cette île", a-t-il expliqué aux journalistes d'Outre-mer La Première. Jusqu'au mardi 26 mars, le présumé candidat à la présidentielle a prévu d'honorer une dizaine de rendez-vous, du Nord au Sud de la Nouvelle-Calédonie. Au programme de ces rencontres, le président d'Horizons souhaite aborder "l'école, l'agriculture, la stratégie économique, le tourisme". "Tous ces sujets comptent dans la vie quotidienne, peut-être plus encore que la question institutionnelle et du nickel", a-t-il précisé.