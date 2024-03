Macron montre encore les muscles contre Moscou et attaque les responsables russes

Les relations entre la Russie et la France sont tendues. Vendredi 22 mars, Emmanuel Macron a fustigé "l'indignité" de propos tenus par un responsable russe envers la France.

Sur Instagram, Soazig de la Moissonière, photographe officielle d'Emmanuel Macron, a publié, mardi 19 mars, des clichés d'Emmanuel Macron en train de boxer. Des photos qui ont suscité diverses réactions au regard du contexte international actuel. Le président de la République semble montrer les muscles après des propos concernant la guerre en Ukraine. Le 26 février, à l'issue d'une conférence internationale sur l'Ukraine qui a rassemblé des chefs d'État et de gouvernement européens, Emmanuel Macron, interrogé sur le possible envoi de troupes occidentales en Ukraine, avait affirmé "en dynamique, rien ne doit être exclu". Accusé de favoriser l'escalade avec la Russie, le président s'est défendu en mettant en avant une "ambiguïté stratégique". Selon des propos de l'Élysée, rapportés par Le Monde, Emmanuel Macron estime que Vladimir Poutine ne comprend que le rapport de force.

Depuis ces propos, la Russie se montre particulièrement agressive envers la France. Jeudi 21 mars, lors de son point de presse hebdomadaire, Christophe Lemoine, l'un des porte-parole de la diplomatie française, a affirmé : "Les institutions russes mentent de façon de plus en plus décomplexée, en témoignent les déclarations, ce mardi, du directeur des renseignements extérieurs russes sur l'envoi de soldats français en Ukraine", indique Le Monde. Le ton monte entre les deux pays, l'agence officielle RIA Novosti avait repris, dans une dépêche, les moqueries postées par des internautes après la publication des photos montrant Emmanuel Macron en train de boxer. Les cyberattaques et les manœuvres de désinformation venues de Russie se multiplient, tandis que les militaires français notent une augmentation de l'agressivité russe lors des interactions qu'ils peuvent avoir avec eux. "Nous sommes confrontés à une forme d'agressivité croissante, mais elle reste toujours sous le seuil de la conflictualité", indique un officier français au Monde. "Les Russes ne vont jamais trop loin et évitent toute action qui pourrait entraîner un conflit armé", nuance-t-il.

Pour autant, après les propos d'Emmanuel Macron, Vladimir Poutine, a une nouvelle fois, brandi la menace nucléaire, assurant que son pays était "prêt" à une guerre nucléaire. Des menaces appuyées par le vice-président de la Douma, Piotr Tolstoï, qui, lors d'un entretien pour BFM TV, a évoqué la possibilité d'envoyer une bombe nucléaire sur Paris. Interrogé sur ces propos virulents, vendredi 22 mars, Emmanuel Macron a répondu : "Je pense que leur indignité suffit à ne pas les commenter". Il a également confié son "étonnement d'une telle nervosité et d'un tel manque de nerfs chez les responsables russes", rapporte BFM TV.