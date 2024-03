Sidaction : "Continuez de vous protéger !", Macron interpelle les jeunes sur le préservatif

A l'occasion du lancement de la 30e campagne de sensibilisation contre le Sida, ce week-end, Emmanuel Macron a interpellé les jeunes sur l'utilisation du préservatif. Le Sidaction révèle que la lutte contre le VIH a encore du chemin à parcourir.

Protégez-vous. A l'occasion de la 30e édition du Sidaction, campagne annuelle de prévention contre le Sida, le chef de l'Etat a interpellé les jeunes de moins de 26 ans depuis son compte X. "En ce week-end de Sidaction, un rappel important à tous les moins de 26 ans : pour vous, les préservatifs sont gratuits", a martelé Emmanuel Macron, ce dimanche 24 mars. "Continuez de vous protéger", a-t-il conclu rappelant au passage que 16,7 millions de préservatifs masculins "ont été distribués en pharmacie" depuis le 1er janvier 2023, date d'entrée en vigueur de la mesure.

Depuis vendredi, l'association Sidaction a lancé sa campagne 2024 d'appel au don et de sensibilisation pour la lutte contre le virus du sida. La collecte de fonds de 2023 a permis de récolter 264 471 455 euros, qui ont été reversés aux programmes scientifiques et associatifs en France et à l'international.

Le chemin est encore long

D'après un sondage Ifop commandé par Sidaction, 64 % des jeunes de 15 à 24 ans "déclarent ne pas utiliser systématiquement le préservatif", souligne Sandrine Fournier, directrice du pôle financement des associations de Sidaction, rapporte BFMTV. Dans un communiqué, le Sidaction indique également que les "préjugés et discriminations envers les personnes vivant avec le VIH, [...] progressent de façon inquiétante". 44% des Français seraient mal à l'aise s'ils apprenaient que la personne qui garde leurs enfants était séropositive.