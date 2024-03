Quels sont les risques d'un attentat en France ? Pourquoi Vigipirate passe-t-il en "urgence" ?

Après l'attentat perpétré en Russie, le gouvernement français a rehaussé le plan Vigipirate au niveau "urgence attentat".

Ce vendredi 22 mars, 137 personnes ont été tuées dans un attentat en Russie. Emmanuel Macron a réagi en condamnant "avec fermeté l'attaque terroriste revendiquée par l'Etat islamique à Moscou", exprimant aussi sur X sa "solidarité avec les familles des victimes, les blessés et le peuple russe". Le président français a également organisé un Conseil de sécurité consacré à "l'attentat à Moscou et ses conséquences".

A l'issue de cette réunion, dimanche, le gouvernement a annoncé que l'alerte "urgence attentat" était déclenchée en France. Il s'agit du niveau le plus élevé du plan Vigipirate. Il peut être mis en place "à la suite immédiate d'un attentat ou si un groupe terroriste identifié et non localisé entre en action".

Ce niveau d'alerte est actif pour une durée limitée afin de permettre la mobilisation exceptionnelle de moyens pour protéger les citoyens. Il a aussi pour but de renforcer la sécurité autour des établissements scolaires et des lieux de culte mais aussi dans les transports ou près des institutions. Ce niveau d'alerte a été activé pour la dernière fois le 13 octobre 2023 après le meurtre d'un professeur à Arras par un fiché S. Il avait également été utilisé après l'attentat du marché de Noël à Strasbourg en 2018 qui avait fait 5 morts. En octobre 2020, l'urgence attentat a été déclenchée après l'attaque de la basilique Notre-Dame de Nice où trois personnes ont perdu la vie.

La France en danger ?

Gabriel Attal a fait état de "menaces qui pèsent" sur la France. Selon Matignon, "la revendication de l'attentat de Moscou provient de l'Etat islamique au Khorassan. Or, cette organisation menace la France et a été impliquée dans plusieurs projets d'attentats récents déjoués dans plusieurs pays d'Europe, dont l'Allemagne et la France", a rapporté Franceinfo.

Ce lundi, le Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, sous demande du Premier ministre, devrait convoquer une réunion avec "l'ensemble des services de sécurité impactés par le réhaussement du niveau Vigipirate". A quatre mois des Jeux olympiques, la crainte d'attaques terroristes est de plus en plus présente.