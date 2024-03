Qui est Malika Sorel, ancienne proche de François Fillon, qui rejoint le RN ?

L'essayiste Malika Sorel fait campagne pour le Rassemblement National aux élections européennes de juin 2024.

C'est une prise politique de poids pour Marine Le Pen et Jordan Bardella : Malika Sorel a été investie numéro 2 de la liste du RN aux européennes de juin 2024. Cette intellectuelle n'est pas encore vraiment connue du grand public, mais elle devrait être rapidement mise en avant par le parti d'extrême droite, tant son profil est un atout pour le RN.

Malika Sorel est née en France de parents Algériens. Après une enfance passée en France, elle a vécu une quinzaine d'années en Algérie où elle a obtenu un diplôme d'ingénieur de l'École polytechnique d'Alger. Elle a aussi étudié à Sciences-Po d'où elle sort diplômée en 1996. Selon La Dépêche, Mme Sorel a débuté sa carrière professionnelle "dans le recrutement de cadres spécialisés dans le domaine des hautes technologies."

Côté politique, Malika Sorel a toujours été proche de la droite. Elle a d'abord travaillé avec Dominique de Villepin, Premier ministre de mai 2005 à mai 2007 sous la présidence de Jacques Chirac. Sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, Mme Sorel a été membre du Haut Conseil à l'intégration en 2009. Elle a ensuite été proche du parti des Républicains. Notamment par son soutien sans faille à François Fillon lors de la présidentielle de 2017. Comme le précise France Info, elle est restée à ses côtés même lorsqu'un grand nombre d'élus de droite s'étaient détournés de M. Fillon après le scandale de l'emploi fictif de son épouse.

Dans un entretien au Figaro le dimanche 24 mars, Malika Sorel s'est dite "orpheline" depuis la défaite de M. Fillon en 2017. Malgré sa proximité avec les LR, elle approuvait déjà en 2017 certaines idées du Rassemblement National. Comme le rappelle Libération, Mme Sorel avait estimé que "Marine Le Pen regarde un certain nombre de réalités en face", alors qu'elle soutenait encore François Fillon. Une position qu'elle a réaffirmé dimanche auprès du Figaro où elle a déclaré : "J'estime que le Rassemblement national est le seul parti qui défende les intérêts supérieurs de la France et du peuple français".

Malika Sorel est l'auteure de plusieurs essais sur l'immigration et l'intégration. En 2007, elle publie son premier ouvrage Le Puzzle de l'Intégration aux éditions Milles et une nuits. Son essai Décomposition française (Fayard) paru en 2015 a reçu le prix "Honneur et Patrie" de la Légion d'honneur. Son dernier ouvrage Les dindons de la farce a été publié aux éditions Albin Michel en 2022. L'essayiste possède également un blog où elle y entretien une revue de presse de ses contributions et y poste d'autres publications. Libération indique qu'au début des années 2010, certaines de ces publications sur son blog ont été reprises par le site "Riposte Laïque", un espace en ligne aux positions islamophobes.