Même les socialistes et les écolos n'aiment plus Anne Hidalgo

Selon un sondage, les Parisiens ont globalement une mauvaise opinion d'Anne Hidalgo. Même les électeurs de gauche sont sévères avec la maire de la capitale.

Les élections municipales de 2026 s'annoncent compliquées pour Anne Hidalgo. Un sondage Ipsos réalisé pour La Tribune, publié ce dimanche 24 mars donne Rachida Dati en tête avec 38% des intentions de vote. Elle distancerait Yannick Jadot avec 18% et Anne Hidalgo avec seulement 14%. Le sondage montre aussi que Rachida Dati garde le soutien des Républicains malgré son entrée au gouvernement Attal.

A deux ans des élections, les sondages sur les intentions de vote sont à prendre avec précaution, mais le constat est très dur pour Anne Hidalgo. L'un des enseignements de cette étude Ipsos est d'ailleurs la perception qu'ont les Parisiens des personnalités politiques qui devraient être candidates en 2026. Seulement 26% des Parisiens ont une "bonne opinion" d'Anne Hidalgo, ils sont 68% à en avoir une mauvaise image. Et même les personnes se disant sympathisants de LFI, d'EELV ou du PS ont davantage une "mauvaise opinion" d'elle qu'une "bonne". Dans le détail, 24% des sympathisants LFI, 45% des sympathisants EELV et 43% des sympathisants PS ont plutôt une "bonne opinion de l'édile", ils sont respectivement 75%, 47% et 47% à en avoir une "mauvaise opinion".

A noter d'un sondage Ifop-Fiducial pour Le Figaro réalisé en 2023 sur le climat municipal à Paris à trois ans du scrutin portait sur la satisfaction des Parisiens. 32% seulement se sont montrés satisfaits alors qu'en 2015, Anne Haildago avait obtenu 53%. Parmi les conquis, 50% viennent de la gauche, 31% sont sympathisants Renaissance et 27% préfèrent la droite. A l'inverse, ceux qui sont mécontents (68%) sont majoritairement issus de la droite mais cela comprend aussi la moitié des sympathisants de gauche.

La satisfaction des habitants à vivre à Paris a d'ailleurs baissé ces dernières années : elle est passée de 88% à 77%. 59% estime même que la capitale évolue "plutôt en mal" et pour 40%, la municipalité accomplit un travail "médiocre". Les Jeux olympiques qui arrivent dans quelques mois pourraient être décisifs pour Anne Hidalgo. Les Parisiens ont, en effet, dévoilé qu'ils étaient assez pessimistes concernant la circulation et les transports dans la capitale (75%) ou encore le coût et le financement des JO (77%).

Rachida Dati en tête des sondages pour 2026

Certains ont même déjà des idées sur les personnalités qui pourraient remplacer la maire de Paris. C'est Rachida Dati, actuelle ministre de la Culture, qui est en première place avec 45% des personnes interrogées qui estiment que "oui" elle pourrait faire une bonne maire de Paris. Vient ensuite le Premier ministre Gabriel Attal (40% de oui) et le sénateur écologiste Yannick Jadot (34% de oui). Rachida Dati obtient majoritairement le soutien des sympathisants de droite (80%) alors que Gabriel Attal est plutôt le choix de Renaissance (75%) et Yannick Jadot de la gauche (52%).