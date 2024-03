Devenir "soldat en Ukraine" : un faux site du gouvernement encourage les Français à se battre

Sur X, anciennement twitter, des comptes pro-russes partagent depuis plusieurs jour un faux site du ministère des Armées qui encourage les Français à s'engager dans la guerre en Ukraine.

Un faux site usurpe l'identité du ministère des Armées et incite les Français à "s'engager en Ukraine", nom de l'URL du site, enregistré le 15 mars, selon Tech&Co. La page web affirme que la "France recrute et forme 200 000 hommes pour mener des opérations en Ukraine". Le site annonce également que les soldats recevront "une remise de 100 % sur les services funéraires", mais aussi "une prime de 1 million d'euros à la famille en cas de décès" et un salaire atteignant les 5000 euros bruts par mois. Il est également possible d'échanger avec des faux soldats. : 70 faux profils y sont présentés. Un formulaire permet aussi de laisser des données personnelles comme, la date de naissance, l'adresse mail et le numéro de téléphone, pour pouvoir être recontacté.

Une "campagne de désinformation"

Le ministère des Armées dénonce une "campagne de désinformation", ce 28 mars, sur X, anciennement Twitter. Une autre information a été récemment démentie. Il y a quelques jours, la Russie annonçait l'envoi de 2 000 soldats français en Ukraine. La France a évoqué des "provocations irresponsables" de Moscou.

Des annonces qui surviennent après qu'Emmanuel Macron ait "assumé" la possibilité d'envoyer des soldats occidentaux en Ukraine. Le président français avait également précisé que la France "ne mènera pas d'offensive". Le site reprend également une citation d'Emmanuel Macron a été reprise : "la Russie ne doit pas gagner cette guerre", peut-on lire sur la page d'accueil. Des comptes pro-russes ont largement partagé l'adresse de cette page internet sur X, notamment des faux comptes d'actualité.