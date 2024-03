Les "photos de mariage" d'Emmanuel Macron avec Lula moquées : le président persiste et signe

Les photos de la visite officielle du président français au Brésil ont fait l'objet de nombreux commentaires amusés sur les réseaux sociaux auxquels Emmanuel Macron a répondu sur le même ton.

Publiées sur les réseaux sociaux officiels des deux chefs d'Etat, les images de la visite officielle d'Emmanuel Macron au Brésil illustrent le rapprochement des deux pays. Les photos partagées représentent M. Macron aux côtés du président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva dans divers lieux de la forêt amazonienne affichant de grands sourires et se tenant parfois la main. Ces images ont suscité une vague d'amusement sur les réseaux sociaux ce jeudi 28 mars dans la soirée, où de nombreux internautes, brésiliens en particulier, ont comparé ces images à celles d'un "album de mariage". L'une d'entre eux a par exemple écrit sur X : "Ils vont se marier en Amazonie et faire leur voyage de noces à Paris".

Le président français a répondu à ces commentaires humoristiques via son compte X et a choisi d'adresser une réponse sur le même ton que celui des internautes. Le président a en effet écrit jeudi soir : "Certains ont comparé les images de ma visite au Brésil à celles d'un mariage, je leur dis : c'en était un ! La France aime le Brésil et le Brésil aime la France !" . Dans sa publication, Emmanuel Macron est même allé jusqu'à repartager un montage le mettant en scène avec le président Lula sur l'affiche du film Lalaland à la place des acteurs Emma Stone et Ryan Gosling. Un montage qui a beaucoup été partagé sur les réseaux sociaux et notamment sur X, qui reprend la photo des deux présidents main dans la main dans l'Amazonie. Un montage similaire a été réalisé sur la base de cette photo mais reprenant cette fois-ci le titre du film Call me by your name réalisé par Luca Guadagnino en 2017. Emmanuel Macron a pris soin de publier sa réponse en français mais également en portugais. Tout comme le président français, le président Lula a joué le jeu en répondant au post de M. Macron avec des émojis représentant les drapeaux de leurs deux pays reliés par un cœur.

Derrière ces images qui ont d'abord provoqué des plaisanteries, les deux chefs d'Etat ont souhaité mettre en avant des relations remises au beau fixe entre la France et le Brésil. Comme l'indique le HuffPost, les deux présidents ont abordé divers sujets lors de cette visite, notamment les échanges culturels entre les deux pays avec un éventuel échange d'étudiants brésiliens en France. Dans son post de ce jeudi, le président a évoqué leur "détermination commune à lutter pour les forêts et les peuples". Emmanuel Macron est aussi revenu sur le partenariat militaire établi : "Nous avons vu la force de notre coopération en matière de défense à Rio, avec la mise à l'eau du Tonelero, le troisième sous-marin de notre partenariat". Comme le rappelle le média, cette bonne entente entre la France et le Brésil s'était effritée sous le mandat du précédent président brésilien, Jair Bolsonaro. En particulier en raison de propos insultants de ce dernier envers Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron.