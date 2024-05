Européennes 2024 : le Gouvernement en ordre de bataille derrière Valérie Hayer

En position inconfortable dans les sondages, la majorité lance toutes ses forces dans la campagne des européennes de Valérie Hayer. À l'occasion de la Journée de l'Europe, une grande partie du Gouvernement occupe ainsi le terrain.

Le Gouvernement en ordre de bataille. À un mois des élections européennes, la majorité cherche un moyen pour faire décoller la campagne de sa candidate Valérie Hayer. Il faut dire que les derniers sondages ne sont pas en faveur de l'eurodéputée. Créditée de 15% des intentions de vote, Valérie Hayer se retrouve aujourd'hui au coude à coude avec Raphaël Glucksmann, la tête de liste du Parti socialiste-Place publique, et ses 14% d'intentions de vote. Jordan Bardella, lui, continue de faire la course en tête, à plus de 30% selon les derniers sondages.

À Matignon, l'heure de la mobilisation générale a sonné. Alors que ce jeudi 9 mai est proclamé Journée de l'Europe, tous les ministres sont appelés à se déployer sur le territoire et sur les réseaux sociaux avec un seul mot d'ordre : l'Union européenne. En tant que chef du Gouvernement, Gabriel Attal est d'ailleurs le premier a monter au front. En déplacement en Bretagne ce jeudi, le locataire de Matignon doit d'abord se rendre à Bréhan pour un échange avec des Français, avant de prendre la direction de Vannes. Et la Bretagne n'a rien d'un hasard dans le calendrier de Gabriel Attal à l'occasion de ce long week-end de pont. "C'est une terre européenne et humaniste, résolument tournée vers l'avenir", a-t-il confié au Télégramme en marge de sa visite.

Ne pas donner les clés du camion à l'extrême droite

De son côté, Valérie Hayer, quant à elle, est en déplacement à Bordeaux. Accompagnée de Thomas Cazenave, le ministre des Comptes publics, elle se rendra ensuite en Corse le 10 et 11 mai. "Il faut qu'on prenne les bonnes décisions en Européens. On a un risque de donner les clés du camion à l'extrême droite", a-t-elle expliqué sur TF1.

Au total, une vingtaine de membres du Gouvernement seront sur le terrain pour cette Journée de l'Europe : Frédéric Valletoux (Santé) à Mayotte, Bruno Le Maire (Économie) à Bayonne, Amélie Oudéa-Castéra (Sports) et Sabrina Agresti-Roubache (Ville) à Marseille, ou encore Marc Fesneau (Agriculture) dans le Loire-et-Cher.

La bataille électorale se fait aussi sur les réseaux sociaux. Ainsi, tous les ministres ont reçu pour consigne de publier un visuel afin de rappeler le bilan de l'Union européenne dans la vie des Français , rapporte BFMTV. Gabriel Attal, en tête, a, dans un post sur X, répété à plusieurs reprises "grâce à l'Europe", tout ce qui a pu être fait en matière d'écologie, d'agriculture ou de rénovation du patrimoine.

Enfin, Emmanuel Macron, qui a décidé de s'impliquer lui aussi dans la campagne de Valérie Hayer, n'a pas hésité à partager une vidéo sur son compte X. "Il y a quelque chose d'important, c'est de se demander ce que l'Europe peut faire pour nous", a-t-il expliqué.