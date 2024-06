Volodymyr Zelensky : pourquoi vient-il à Paris ?

Le président de l'Ukraine Volodymyr Zelenzky est attendu à Paris ce vendredi 7 juin, il prononcera un discours depuis l'hémicycle de l'Assemblée nationale.

Vendredi 7 juin, Emmanuel Macron recevra son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à l'Elysée, au lendemain des commémorations du 80e anniversaire du Débarquement allié en Normandie. Le président de l'Ukraine sera d'abord accueilli par la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet à 9h30 à l'Hôtel de Lassay, puis il prononcera un discours devant les députés vers 9h50.

"Apporter un soutien sans faille au peuple ukrainien"

Volodymyr Zelensky sera reçu par Emmanuel Macron ce vendredi pour discuter des "besoins de l'Ukraine" face à la Russie, a annoncé mardi la présidence française. L'occasion "de réaffirmer la détermination de la France à continuer d'apporter, dans la durée et avec l'ensemble de ses partenaires, un soutien sans faille à l'Ukraine et au peuple ukrainien" précise l'Elysée. Le président de la République devrait effectuer de nouvelles annonces à l'occasion de la venue de son homologue ukrainien à Paris. L'envoi de soldats et d'instructeurs militaires français en Ukraine n'est pas exclu.

Visite d'un site du groupe d'armement KNDS

Le président ukrainien visitera également avec le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, un site du groupe d'armement franco-allemand KNDS à Versailles (Yvelines). Selon les informations du JDD, cette visite devrait faire l'objet d'échanges entre Lecornu et le chef d'état-major des armées françaises, Pierre Schill, de manière à envisager les options de soutien à l'Ukraine.

KNDS étant l'un des principaux acteurs européens de l'armement terrestre, il fabrique notamment des chars de combat, des systèmes d'artillerie et des canons Caesar que la France livre à Kiev. KNDS s'installera justement en Ukraine après un accord entre le chancelier allemand Olaf Scholz et le président français Emmanuel Macron pour une production locale en Ukraine de pièces détachées et de munitions. Dans les faits, Volodymyr Zelensky sera présent en France dès ce jeudi 6 juin. Il assistera aux cérémonies de commémoration du 80e anniversaire du Débarquement allié en Normandie.