Démission de Gabriel Attal : une date imminente, l'intérim, la com'... Le plan de Macron est prêt

Le scénario et le calendrier se précisent : Emmanuel Macron va accepter que le Premier ministre démissionne très rapidement. Mais l'équipe gouvernementale devrait rester en place pour gérer "les affaires courantes".

L'avenir de Gabriel Attal à Matignon est tranché : le plus jeune Premier ministre de la Ve République va être remplacé par une personne qui devra former un nouveau gouvernement. Selon le souhait d'Emmanuel Macron, celui qui succédera à Gabriel Attal devra avoir le soutien d'au moins 289 députés issus des "forces politiques républicaines", qui accepteront de "bâtir un large rassemblement" qui exclurait LFI et le RN. Voilà pour la première trame du plan. Autant dire que cela va prendre du temps.

Mais il est institutionnellement impossible que Gabriel Attal ne démissionne pas avant que cette majorité entre les partis politiques - qui n'ont pour l'heure aucune intention de gouverner ensemble - se mettent d'accord. Le 18 juillet, tous les députés élus siégeront : ils pourront lancer une initiative pour déposer une motion de censure et faire tomber le gouvernement.

Sans même considérer cette perspective, le Premier ministre entend démissionner avant cette date. Pourquoi ? Parce que Gabriel Attal, élu dans sa circonscription, souhaite siéger comme député et diriger le groupe Renaissance. Par ailleurs, les autres ministres élus comptent eux aussi bénéficier de leur mandat de parlementaire. Et il faudra que tout soit clair le 18 juillet au premier jour de la législature, et que députés soient inscrits en bonne et due forme à l'Assemblée avant cette date. Ce jour-là, les élus doivent également voter pour la présidence de l'Assemblée nationale et chaque voix comptera. Les députés du centre sont aussi nombreux à briguer des postes à enjeux au sein du Palais Bourbon : les vice-présidences, les postes de questeurs et de présidents de commissions.

Pour que les ministres élus ou réélus députés puissent s'engager dans ces votes et répartitions décisifs, il faut que le gouvernement démissionne avant le 18 juillet. Et cela sera bien fait, selon les informations de Politico, qui s'appuie sur les confidences d'Emmanuel Moulin, le directeur de cabinet du Premier ministre, faites aux directeurs de cabinets des autres ministères. Le média avance ainsi : "Emmanuel Macron devrait en toute logique accepter la démission de Gabriel Attal au plus tard le 17 juillet, soit mercredi".

Mais attention, cette démission ne signifiera pas que le locataire de Matignon et l'ensemble des ministres quitteront leur bureau. Eh non. Le scénario avancé par le président lui-même, dans sa lettre, au détour d'une phrase, est bien celui d'un gouvernement "démissionnaire".

Le gouvernement et son Premier ministre occuperaient donc leurs fonctions, encore, mais sans leurs prérogatives et capacités à engager la moindre réforme. Ce gouvernement gèrerait les "affaires courantes" sans prendre de mesures ayant un impact budgétaire et sans qu'ils puissent porter des projets de loi. Et Emmanuel Macron entendrait bien se contenter de ce gouvernement-là le temps que se fasse "le rassemblement des forces politiques qui se reconnaissant dans les principes républicains". Et pour celui-ci, il n'y a aucune date butoir.