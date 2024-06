Gabriel Attal : un résultat plus serré que prévu au 1er tour des législatives ?

Elu à deux reprises dans les Hauts-de-Seine, Gabriel Attal pourrait être bousculé sur sa circonscription en raison de la poussée de la gauche sur son territoire. Le résultat pourrait être serré.

Trouvez votre ville pour consulter les résultats des législatives :

Dernières mises à jour

18:35 - Gabriel Attal en débat face aux prétendants à Matignon Gabriel Attal a indiqué dès le début de la campagne vouloir être le chef de file de la majorité présidentielle. C'est donc naturellement qu'il a été le représentant de son camp lors des débats des législatives qui ont opposé les trois blocs dominants de la campagne : la majorité présidentielle, l'union des gauches et l'extrême droite. Lors des débats organisés à quelques jours du premier tour, Gabriel Attal s'est retrouvé à deux reprises face à Jordan Bardella. Le président du Rassemblement national n'est pas candidat aux législatives comme le chef du gouvernement, mais il s'est présenté comme celui qui deviendrait Premier ministre en cas de victoire du RN. Les débats ont de fait eu des airs de confrontation entre les prétendants à Matignon. Cette impression aurait été renforcée si Jean-Luc Mélenchon avait été le représentant de l'union de la gauche, comme cela avait été envisagé au départ, mais c'est finalement Manuel Bompard (LFI) et Olivier Faure (PS) qui ont porté la voix de la gauche. Pourtant Gabriel Attal avait invité Jean-Luc Mélenchon à prendre la place du coordinateur de la France insoumise lors du premier débat : "Je lui propose de débattre de nos projets. Jean-Luc Mélenchon a réaffirmé son souhait d'être premier ministre et de diriger le pays. Dans ces conditions, il devrait venir débattre avec moi comme le fait Jordan Bardella. Plutôt que d'envoyer son porte-parole, Manuel Bompard". 18:00 - Gabriel Attal espère rester Premier ministre A peine six mois après son arrivée à Matignon, Gabriel Attal risque de devoir renoncer à la fonction de Premier ministre. Son maintien dépend des résultats des élections législatives au soir du 7 juillet, mais lui espère rester à la tête du gouvernement. Il désire même conforter sa stature de Premier ministre grâce aux votes des Français. "C'est la première fois depuis plus de vingt-cinq ans que les Français vont choisir un Premier ministre. Le 9 janvier, le président de la République m'a nommé. Le 30 juin, j'aimerais que les Français me choisissent", a-t-il déclaré en début de campagne lors d'une conférence de presse au QG de Renaissance. Gabriel Attal a d'ailleurs fait de l'identité de Premier ministre un enjeu du scrutin rappelant que "le résultat de l'élection, ce n'est pas qui est président de la République, c'est qui est Premier ministre, qui gouverne, avec quel gouvernement et quelle majorité". Et il n'est pas le seul à avoir Matignon dans le viseur : Jordan Bardella s'est positionné comme Premier ministre en cas de victoire de l'extrême droite quand à gauche plusieurs personnalités se sont manifestées, dont les insoumis Jean-Luc Mélenchon et François Ruffin.

L'avenir politique de Gabriel Attal dépend des résultats des élections législatives, autant de celui obtenu par le Premier ministre dans sa circonscription que celui de la majorité présidentielle au niveau national. Le locataire de Matignon ne sera pas fixé à l'issue du premier tour organisé ce dimanche 30 juin, mais une fois que le second tour prévu le 7 juillet sera également terminé. Reste que les résultats attendus aujourd'hui à partir de 20 heures permettront à Gabriel Attal d'avoir une idée sur ses chances de rester ou non à Matignon.

Le premier objectif de Gabriel Attal est de se faire réélire dans sa circonscription, la 10ème des Hauts-de-Seine, où il est élu depuis 2017. Le chef du gouvernement espère ensuite voir les candidats du camp présidentiel arriver en tête des élections législatives dans la majorité des 577 circonscriptions pour partir avec un avantage au second tour et avoir des raisons d'espérer une victoire. Mais pour l'emporter et lui permettre de rester Premier ministre, la seule solution est l'obtention d'une majorité absolue ou au moins relative.

Le locataire de Matignon s'est investi dans la campagne en s'imposant comme le chef de file de la majorité, malgré les interventions répétées d'Emmanuel Macron. Il a fait face aux deux autres blocs du scrutin, l'union du Nouveau Front populaire et le Rassemblement national, qu'il qualifie d'extrêmes et renvoie dos à dos en se présentant comme la seule voix raisonnée. Mais il a peiné à convaincre, souffrant de l'agacement des électeurs vis-à-vis du camp présidentiel et de l'impopularité du chef de l'Etat, dont il est le bras droit.

Quel est le résultat de Gabriel Attal aux législatives ?

Gabriel Attal a mouillé la chemise pour les élections législatives en se présentant lui-même au scrutin. Le Premier ministre est candidat à se réélection dans la 10ème circonscription des Hauts-de-Seine dans laquelle il est sorti vainqueur lors des deux derniers scrutins législatifs, en 2017 et 2022. S'il veut rester à Matignon, la victoire est la seule option pour Gabriel Attal. Mais le risque pris par le chef du gouvernement semble mesuré : il est arrivé en tête des deux tours lors des deux scrutins et s'est imposé sans difficulté face à la socialiste et candidate de la Nupes Cécile Soubelet en 2022 avec 48,06% au premier tour et 59,85% au second.

Cependant, c'est dans un tout autre contexte qu'il se présente aux législatives anticipées de 2024. En plus de la montée du RN, il est jugé sur le bilan de ses six mois à Matignon en tant que Premier ministre. Il doit aussi faire face à la nouvelle alliance de gauche qui a davantage le vent en poupe qu'au dernier scrutin. Gabriel Attal peut toutefois espérer avant l'avantage face à la gauche comme à la droite au regarde des résultats des européennes organisées il y a un mois : dans la 10ème circonscription des Hauts-de-Seine la majorité est arrivée en tête de justesse avec 21% des voix contre 19,64% pour le PS, 13,33% pour LFI et 11,88% pour le RN.

Ce dimanche 30 juin, Gabriel Attal fait face à huit candidats : Sébastien Laye, issu de l'union de droite, Béatrice Guillemet pour divers gauche, Herlander Ferreira Do Amaral pour Reconquête!, Clément Perrin pour LR, Cécile Soubelet pour NFP, Laurent Viguié pour Lutte ouvrière, Esteban Ygouf ou encore Nicolas Lemesle.

Que disaient les sondages sur les chances d'Attal aux législatives ?

Durant les deux semaines de campagne, les résultats des sondages sur les législatives qui pouvaient être publiés jusqu'au vendredi 28 juin à minuit, avant la période de réserve, ne donnaient pas la majorité présidentielle en bonne posture. Le camp d'Emmanuel Macron arrivait en troisième position avec 20% des intentions de vote en moyenne, mais surtout avec 5 à 10 points de retard sur la gauche et une quinzaine de points de retard sur l'extrême droite.

Il faut garder en tête que les sondages ne sont que le reflet de tendance à un instant T et qu'ils ne prédisent pas avec certitude des résultats d'une élection. D'autant que les sondages des législative ont été fait au niveau national sans tenir compte des tendances et particularité dans chacune des 577 circonscriptions.

Pourquoi Gabriel Attal peut-il quitter Matignon ?

En cas de victoire du camp présidentiel et d'obtention d'une majorité à l'Assemblée nationale, Gabriel Attal devrait être reconduit à Matignon. Mais en cas de défaite, le chef de l'Etat devrait sans doute remplacer le chef du gouvernement soit par un Premier ministre issu du camp devenu majoritaire à l'Assemblée nationale - Jordan Bardella ou Jean-Luc Mélenchon se sont déjà manifestés -, soit par Premier ministre capable de rassembler une majorité de coalition plus large allant de la droite des Républicains à la gauche des sociaux-démocrates.

A l'issue des élections législatives et quel que soit le résultat du scrutin, rien n'oblige le Premier ministre à démissionner. Son maintien ne serait pas difficile si le camp présidentiel conserve une majorité, mais il deviendrait difficile voire impossible si une autre force devient majoritaire. Celle-ci pourrait déposer et faire adopter une motion de censure contre Gabriel Attal dès la première réunion de l'Assemblée nationale reversant de faire le gouvernement de Gabriel Attal pour le remplacer par un autre.

Mais la démission de Gabriel Attal n'est pas une obligation, l'usage veut que dans les 24 à 48 heures suivant le scrutin, le Premier ministre français présente la démission de son gouvernement quels que soient les résultats dans les urnes par "courtoisie" et même s'il peut être de nouveau nommé dans la foulée. Le Président pourra alors la refuser ou l'accepter.

Tous les sondages cités et commentés dans cet article ont été publiés avant la période de réserve qui a débuté le vendredi 28 juin à minuit. Pour rappel l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certaines sondages d'opinion interdit la publication d'un nouveau sondage, mais "ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés".