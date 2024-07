Gabriel Attal : une victoire assurée ? Quel résultat de second tour aux législatives ?

Gabriel Attal a un double objectif pour le second tour des législatives : éviter une victoire de l'extrême droite au niveau national et remporter le scrutin dans sa circonscription des Hauts-de-Seine. Les résultats des élections lui permettra-t-il de remplir les deux ?

14:25 - Barrage au RN : la consigne floue d'Attal face aux candidats insoumis "Pas une voix ne doit aller au Rassemblement national." Au soir du premier tour, Gabriel Attal a appelé au "désistement de candidats dont le maintien aurait fait élire un député Rassemblement national face à un autre candidat qui défend les valeurs de la République". Une consigne suffisamment floue pour entretenir l’ambiguïté en cas de second tour opposant le RN à LFI. Dès lors, les cadors du camp présidentiel se sont divisés quant à l’attitude à adopter. Mercredi, Gabriel Attal a refusé sur BFMTV de donner une "consigne de vote", affirmant que chaque Français voterait "en son âme et conscience". Il s’est contenté d’"alerter" sur "un risque d’une majorité absolue Rassemblement national, de l’extrême droite".

La soirée de ce dimanche sera décisive pour Gabriel Attal. Ses résultats aux législatives, attendus à partir de 20 heures, détermineront son avenir politique à court terme. Le candidat à sa réélection dans la 10ème circonscription des Hauts-de-Seine saura s'il conserve son siège de député à l'Assemblée nationale, mais il sera également fixé sur ses chances de rester ou non le Premier ministre. Ce dernier point dépend dans la composition du nouvel hémicycle et des rapports de force qui se mettront en place. Mais Gabriel Attal sait d'ores et déjà que la majorité présidentielle a peu de chances de retrouver une majorité ne serait-ce relative à l'Assemblée à l'issue des législatives, à moins d'une coalition avec les forces de "l'arc républicain", soit celles allant des écologistes et sociaux-démocrates à la droite historique.

Gabriel Attal, qui n'a eu d'autres choix que de constater le perte de vitesse de la majorité présidentielle au premier tour des législatives, a revu ses objectifs pour l'issue du scrutin : il n'est plus question de devenir majoritaire mais "de tout faire pour que le RN ne dispose pas d'une majorité absolue" comme il le disait sur France Inter à quelques jours du vote. Le chef de file de la majorité a d'ailleurs encouragé les candidats de la majorité présidentielle à se joindre au front républicain en se désistant du second tour dès que leur maintien "aurait fait élire des candidats du RN". Lui n'affronte pas de candidat d'extrême droite dans sa circonscription pour le second tour des législatives, mais il espère tout de même l'emporter face à la candidate de la gauche.

Quels résultats pour Gabriel Attal aux élections législatives ?

Gabriel Attal est arrivé en tête de la 10ème circonscription des Hauts-de-Seine avec 43,85% des suffrages, mais n'a pas réussi à se faire élire dès le premier tour. Parviendra-t-il à réunir la majorité des voix ce dimanche soir face à la candidate du Nouveau Front populaire, Cécile Soubelet ?

Le Premier ministre peut espérer l'emporter du fait de son avance et du report des voix des électeurs de droite qui pourrait lui être favorable. Ces derniers semblent davantage compatibles avec le programme macroniste que celui de l'union de la gauche. D'autant que Gabriel Attal a déjà été élu dans cette circonscription lors des deux dernières législatives, en 2017 et 2022. Mais le contexte politique était tout autre.

Gabriel Attal va-t-il devoir quitter Matignon ?

Les élections législatives pourraient avoir raison du passage de Gabriel Attal à Matignon. Sans majorité ne serait-ce relative du camp présidentiel à l'Assemblée nationale à l'issue du scrutin, le chef de gouvernement risque d'être poussé vers la sortie. Or, le premier tour a mis à mal les chances du camp macroniste de retrouver une majorité absolue ou même relative dans l'hémicycle. Le Premier ministre le sait et semble, avec Emmanuel Macron et les poids lourds de la majorité, ouvrir un brèche pour une possible coalition de gouvernement avec la droite et la gauche modérées. Il est toutefois resté très évasif sur le sujet concédant simplement qu'après les législatives "il y aura une nouvelle donne, des forces politiques différentes qui, projet par projet, devront chercher à faire avancer le pays".

Mais dans l'attente d'un éventuel accord, la tradition veut que le Premier ministre présente une démission de courtoisie après une défaite dans les urnes, laquelle peut être acceptée ou refusée par le chef de l'Etat. Reste qu'en cas de maintien du chef du gouvernement sans majorité de l'Assemblée -l'hypothèse semble peu probable- alors le chef de l'exécutif risque d'être renversé par la première motion de censure. Un nouveau Premier ministre devra alors obligatoirement être nommé.

Dans tous les scénarios, le départ de Gabriel Attal de Matignon est une option : si le Rassemblement national obtient une majorité absolue il exigera ou œuvrera au remplacement du Premier ministre par Jordan Bardella ; et en cas de coalition avec "l'arc républicain" le changement de Premier ministre pourrait aussi être exigé pour fermer le chapitre de la majorité présidentielle et ouvrir celle d'une majorité de gouvernement avec différentes forces politiques. S'il sait que son départ de Matignon est sur la table, Gabriel Attal a refusé d'abordé le sujet avant l'issue des législatives.

