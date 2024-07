Présidence de l'Assemblée nationale : une élection serrée entre Braun-Pivet, Juvin et Chassaigne ?

Les députés élisent le président de l'Assemblée nationale ce jeudi 18 juillet, mais aucun groupe politique n'est sûr de voir son candidat l'emporter. Si la gauche joue l'union, un rapprochement entre la droite et la Macronie pourrait avantage un candidat et en desservi un autre.

Qui sera le prochain président de l'Assemblée nationale ? Les députés répondront à cette question ce jeudi 18 juillet, lors d'un vote organisé à 15 heures. Pour la première séance de la XVIIème législature, les 577 députés appelés à siéger dans l'hémicycle se rendront tour à tour à l'urne pour choisir celui ou celle qui s'installera au Perchoir parmi les six candidats en lice, un pour chaque famille politique ou coalition.

Le président de l'Assemblée nationale aura un rôle central dans cet hémicycle dépourvu de majorité absolue. Les débats entre députés seront primordiaux pour trouver des accords entre une majorité d'élus, lesquelles seront nécessaires à l'adoption de projets et propositions de loi. Du haut du Perchoir, la quatrième personnalité de l'Etat devra chapeauter les échanges et s'assurer de l'équité des débats et du bon fonctionnement de l'Assemblée. Qui est candidat à cette fonction ? Et qui est le mieux placé pour être élu ?

Yaël Braun-Pivet, candidate à sa réélection pour le camp présidentiel

Députée des Yvelines depuis 2017 et élue à la présidence de l'Assemblée nationale en 2022, Yaël Braun-Pivet qui n'était pas favorable à la dissolution de l'Assemblée souhaite pouvoir retrouver sa place au Perchoir et estime être légitime à la fonction comme elle l'indiquait sur France 2 le 8 juillet : "Pendant deux ans, j'ai montré que j'étais capable de gérer une Assemblée sans majorité". La députée aurait le soutien d'Emmanuel Macron pour se présenter comme candidate du camp présidentiel, contrairement en 2022 quand le chef de l'Etat lui préférait le ministre Roland Lescure.

Yaël Braun-Pivet aurait, selon Le Parisien, indiqué à Emmanuel Macron avoir noué des contacts avec les élus de la Droite républicaine (nouveau nom de LR) pour s'assurer de leur soutien lors du vote. Mais le groupe de Laurent Wauquiez a finalement engagé un candidat de son camp dans la course au Perchoir. L'ex-présidente de l'Assemblée sera-t-elle soutenue quand même par la droite ?

La candidate du camp présidentiel est déjà loin de convaincre dans sa propre famille politique. Ce ne sont pas ses capacités, mais sa reconduction qui interroge surtout après la défaite de la Macronie aux législatives. "Elle pense qu'on peut gagner, quitte à avoir les voix du RN. Mais comment expliquer qu'on a gagné la présidence de l'Assemblée alors qu'on a perdu l'élection ? Il faut qu'elle accepte que ça ne soit pas elle" a confié un élu Ensemble au Parisien. D'autres vont jusqu'à dire que sa réélection enverrait un "mauvais signal", celui d'un statu quo contraire à la volonté de changement exprimée par les Français. Face à ces doutes, le camp présidentiel a prévu une seconde option : elle se nomme Valérie Létard. La députée UDI du Nord pourrait s'ajouter à la liste des candidats ou remplacer Yaël Braun-Pivet au deuxième ou troisième tour du scrutin si nécessaire selon Le Figaro.

Naïma Moutchou pour représenter Horizons

Le camp présidentiel avait proposer à une primaire aux autres partis de sa coalition pour s'assurer l'union d'Ensemble, de Horizons et du MoDem derrière un même candidat, mais le parti d'Edouard Philippe a décidé d'engager son propre candidat. C'est la députée du Val-d'Oise Naïma Moutchou qui est donc en course pour briguer le Perchoir et fera face à Yaël Braun-Pivet. Le parti philippiste tenant à soigner ses relations avec ses alliés a toutefois indiqué qu'il ne "fera pas barrage" à la candidate du camp présidentiel si elle est en tête.

Le MoDem de François Bayrou a aussi hésité à nommer un candidat différent du parti macroniste. Quelques noms de possibles candidats ont été cités dont ceux des ex-ministres Geneviève Darrieussecq et Philippe Vigier ou encore Marc Fesneau. Seront-ils sur la ligne de départ ce jeudi ?

Philippe Juvin, candidat de la Droite républicaine

Le nom de la vice-présidente du parti Annie Genevard a longtemps tenu la corde au sein de la droite, mais c'est finalement le député des Hauts-de-Seine Philippe Juvin qui tentera de briguer la présidence de l'Assemblée au nom de la Droite républicaine. Sa camarade du Doubs sera plutôt candidate à une vice-présidence de l'hémicycle selon BFMTV. Le député de droite a estimé le 12 juillet sur RMC que "la priorité des priorités, c'est de faire en sorte que l'Assemblée nationale ne soit pas présidée par quelqu'un qui vient du camp de LFI".

La candidature de l'homme, qui a déjà été pressenti pour figurer au gouvernement à plusieurs reprises durant les mandats d'Emmanuel Macron, est-elle pensée pour faciliter une éventuelle coalition entre le camp présidentiel et la droite ? D'autant que Philippe Juvin a régulièrement invité la droite à travailler avec le parti macroniste. Le camp présidentiel espère trouver des alliés au sein de la Droite républicaine, mais sait qu'il faudra pour cela accorder des gages au parti : "Si on veut une coalition avec LR, il faut les payer cher" a ainsi indiqué un député à France Info. Les macronistes seraient-ils donc prêts à soutenir le candidat de la droite plutôt que Yaël Braun-Pivet ?

André Chassaigne, le candidat unique du Nouveau Front populaire

La gauche a décidé de présenter une candidature commune aux quatre partis du Nouveau Front populaire (NFP) pour briguer la présidence de l'Assemblée nationale. S'il a du mal à s'accorder sur le nom d'un Premier ministre, il a réussi à s'unir derrière la candidature d'André Chassaigne pour le Perchoir. Le président du groupe de députés communistes à l'Assemblée l'a emporté face aux autres candidats, notamment face à son homologue écologiste, Cyrielle Chatelain, qui tenait la corde, grâce au "critère d'ancienneté" et à sa "connaissance de l'institution" a-t-il indiqué.

Les Ecologistes avaient proposé deux noms : ceux de Sandrine Rousseau et de Cyrielle Chatelain. Les socialistes avaient engagé le député Boris Vallaud, quand La France insoumise n'avait pas publiquement présenté de candidat au Perchoir.

Charles de Courson, candidat "garant du bon fonctionnement" de l'Assemblée

Etranger aux trois grands blocs politiques - le camp présidentiel, l'union de la gauche et l'extrême droite -, Charles de Courson a annoncé être candidat à la présidence de l'Assemblée nationale et prétend pour être à même "dans cette période inédite et chaotique" d'être le "garant du bon fonctionnement, de la dignité et de la profondeur des débats" sans attitude partisane. Le député qui entame son huitième mandat s'est fait remarquer lors de la réforme des retraites en déposant une motion de censure qui avait failli renverser le gouvernement, à neuf voix près. "L'élection d'un député indépendant, expérimenté et de dialogue serait un signe fort envoyé par les députés au peuple français" a estimé Charles de Courson. Mais sera-t-il soutenu par une majorité de député ? Plusieurs élus macronistes ont fait savoir que le député Liot ne pouvait pas compter sur leur vote.

Sébastien Chenu candidat pressenti pour le Rassemblement national

A l'extrême droite, c'est le vice-président du parti et l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale qui est candidat à la présidence de l'hémicycle : le député du Nord, Sébastien Chenu. Le Rassemblement national est bien en lice pour le Perchoir, mais il ne se fait d'illusion quant à ses chances de victoire. Le parti à la flamme compte moins d'élus que le NFP et le camp présidentiel et ne peut pas compter sur une quelconque coalition pour gagner des voix.