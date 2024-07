Un pacte Wauquiez-Macron ? Des propositions, mais inapplicables sans le RN

Laurent Wauquiez, président du groupe la Droite Républicaine a proposé un "pacte législatif" pour éviter une situation de blocage. Une liste de lois serait ainsi votée par son groupe, sans pour autant qu'il entre dans un "pacte de gouvernement".

Le patron de la Droite Républicaine à l'Assemblée nationale, Laurent Wauquiez, et le président du groupe Les Républicains au Sénat Bruno Retailleau, ont dévoilé, ce lundi, un "pacte législatif d'urgence" baptisé " Revaloriser le travail, restaurer l'autorité ". Cet ensemble de treize propositions de loi s'articule autour du travail, de la sécurité, de l'agriculture ou encore du logement. "ll nous faut retrouver un écart de salaire net sérieux entre celui qui travaille et celui qui ne travaille pas. Il faut que les aides aillent vraiment à ceux qui en ont besoin", a délaré Laurent Wauquiez depuis l'Assemblée nationale.

Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau ont défendu une "restauration de l'autorité", avec "le contrôle de l'assistanat et des abus" et des sanctions plus dures à l'encontre des mineurs délinquants et des récidivistes. "Il est nécessaire de mettre en place un système de tolérance zéro". Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez ont aussi posé une condition. "Nous nous opposerons à toute augmentation d'impôt", a relevé le député.

"Ce n'est pas une coalition gouvernementale"

Les parlementaires LR sont " prêts à s'engager " pour voter ces mesures, a assuré Laurent Wauquiez. "Ce n'est pas une coalition gouvernementale : nous sommes indépendants et nous le resterons", a insisté le chef de groupe estimant qu'une coalition "c'est se lier les mains, c'est signer un chèque en blanc". En cas de nomination d'un Premier ministre compatible avec les idées de la Droite Républicaine, les élus de droite contribueront à "empêcher le blocage du pays". L'objectif pour Laurent Wauquiez est de peser dans la politique du futur gouvernement malgré son groupe réduit à l'Assemblée nationale.

LR, Macron... et le RN pour peser à l'Assemblée nationale ?

Pour parvenir à un construire un "pacte législatif" viable, c'est en revanche le grand flou. Ni LR, ni le camp Macron (Ensemble) ni les deux associés ne sont majoritaires à l'Assemblée nationale. Un gouvernement qui s'engagement sur la ligne de "ce pacte législatif" serait donc voué à disparaître à la première motion de censure votée par les groupes d'opposition, nettement majoritaires.

Est-ce à penser que Laurent Wauquiez à songer au rôle du RN dans l'équation ? Le parti lepéniste pourrait bien être la clef de ce pacte législatif de Wauquiez-Macron, car sans son soutien, donc, impossible de faire passer le moindre texte. Ce soutien n'a d'ailleurs pas de nécessité à être explicite, mais il faudrait tout de même une forme d'accord de non agression, comme un engagement de la part du RN à ne pas faire tomber le gouvernement en ne votant pas d'éventuelles motions de censure.