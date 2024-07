Lucie Castets : militante de la fiscalité et des services publics... Qui est celle proposée par le NFP pour Matignon ?

Lucie Castets. C'est le nouveau nom avancé par le Nouveau Front populaire pour le poste de Premier ministre. Une femme qui, cette fois, a mis l'union des gauches d'accord...

Dans un communiqué publié dans la soirée, le NFP a également vanté les qualités de cette "animatrice de luttes associatives pour la défense et la promotion des services publics, activement engagée dans le combat d'idées contre la retraite à 64 ans" et a l'a assurée de "son engagement complet à ses côtés dans le gouvernement qu'elle dirigera".

Le nom de Lucie Castets, énarque et économiste de 37 ans, aujourd'hui directrice des finances et des achats de la ville de Paris, a d'abord été confirmé par la patronne des écolos Marine Tondelier sur X, peu après 19h ce mardi, après les premières informations du journal l'Humanité. Ce dernier décrivait alors une "diplômée de Sciences Po et de la London School of Economics, ancienne élève de l'ENA", qui "a décroché son premier poste à la direction générale du Trésor avant de rejoindre Tracfin, la cellule anti-blanchiment de Bercy".

A en croire la multiplication des messages et des soutiens publiés dans la soirée, le NFP compte en tout cas mettre la pression sur le président de la République au sujet cette femme de 37 ans, totalement inconnue du grand public. Après avoir frôlé la rupture autour des noms d'Huguette Bello au Laurence Tubiana ces derniers jours, la France insoumise, le Parti socialiste, les Ecologistes et le Parti communiste avancent en effet un profil inédit pour former un gouvernement à la place de celui de Gabriel Attal, démissionnaire.

Dernières mises à jour

20:24 - La fin de non recevoir de Macron à Lucie Castets Interrogé il y a quelques minutes sur l'option Lucie Castets pour Matignon, Emmanuel Macron a estimé que "le sujet n’est pas là" et que "le sujet n’est pas un nom donné par une formation politique". Il rappelé que "personne n'a gagné" les élections législatives et que le NFP était loin d'une majorité absolue à l'Assemblée. Selon Emmanuel Macron, "personne ne peut appliquer son programme", "ni le nouveau Front populaire, ni la majorité sortante, c’est à dire Ensemble pour la République, ni la droite républicaine". Le chef de l'Etat a par ailleurs rappelé son appel à la "trêve politique" et à une "stabilité" pendant les JO. "Jusqu'à la mi-août" il est impossible de changer de gouvernement selon lui. D'ici là, il a appelé les forces politiques de l'Assemblée à entamer des discutions et de "travailler ensemble" à "des compromis" et à "un rassemblement le plus large" pour pouvoir nommer un Premier ministre.

20:16 - Un nouveau prélèvement sur les gros héritages ? Preuve de l'engagement de Lucie Castets dans le domaine de la fiscalité, Le Monde rappelle dans son direct ce soir qu'elle avait, il y a un an, défendu dans une tribune publiée dans ses colonnes une réforme des droits de succession. Le but : "mettre l’héritage au service d’une politique publique ambitieuse" via "un prélèvement additionnel sur les plus gros héritages". "Cela permettrait de dégager des montants significatifs sans augmenter la fiscalité sur l’immense majorité des successions", affirmait-elle aux côté de d’Antoine Guillou, adjoint PS à la mairie de Paris, cosignataire de la tribune, assurant que ce nouveau prélèvement était nécessaire pour "préparer nos services publics et la société tout entière au vieillissement de la population, en particulier aux risques liés à la dépendance".

20:11 - Lucie Castets veut "donner une incarnation au résultat" des législatives A l'AFP toujours, Lucie Castets a par ailleurs pris sur ses épaules la mission de "donner une incarnation au résultat des urnes", après la courte victoire du NFP aux dernières législatives. Consciente néanmoins du défaut de majorité absolue de la gauche dans l'Hémicycle, elle compte sur son profil de femme issue de la société civile (comprendre "hors des partis") pour "donner lieu à des majorités" autour de projets partagés par les Français selon elle. "L’idée, c’est de faire respecter le résultat des urnes en partant du programme du NFP, et de trouver des majorités texte par texte", explique-t-elle.

20:07 - L'abrogation de la réforme des retraites comme priorité L'abrogation de la réforme des retraites semble donc une priorité pour Lucie Castets. Ce mardi même, la France insoumise (LFI) avait annoncé avoir déposé une proposition de loi pour abroger la loi contestée. "Nous avons la majorité" pour le faire a même déclaré la députée du Val-de-Marne, Mathilde Panot. "Lorsque nous la soumettrons à l'assemblée nationale, chacun prendra ses responsabilités pour savoir s'il veut, oui ou non, faire tomber un gouvernement sur la question de l'abrogation de la retraite à 64 ans", a-t-elle également indiqué sur France Inter.

20:04 - Les premiers mots de Lucie Castets Dans un entretien l'AFP, Lucie Castets livre ses premiers mots après avoir été poussée par le Nouveau Front populaire. Se décrivant comme "crédible et sérieuse", elle annonce un premier chantier qui fait immédiatement écho aux déclarations du NFP à l'Assemblée ce mardi puisqu'elle entend engager "l’abrogation de la réforme des retraites", conformément au programme de l'union de la gauche lors des législatives. Référence directe à son parcours, Lucie Castets avance aussi une "grande réforme fiscale pour que chacun, individus et multinationales, paie sa juste part". Elle évoque aussi la "fin de la régression des services publics" et une "amélioration du pouvoir d’achat" par la revalorisation des salaires et une hausse des minima sociaux.

19:59 - Haute fonction publique ou "société civile" ? Lucie Castets est ce soit présentée tour à tour comme issue de la "haute fonction publique" et de la "société civile". Deux terminologies qui peuvent brouiller les pistes au sujet de ce profil qui devra sans doute favoriser l'un pour faire oublier l'autre dans sa communication ces prochains jours. Une chose est sûre, elle n'est pas issue du sérail politique. Si elle a pris des positions et des engagements par le passé, elle n'a jamais été élue et n'a encore eu aucune responsabilité nationale la prédestinant à Matignon.

19:52 - Une personne très engagée sur l’école, l’hôpital, la justice sociale Les premiers éléments sur le parcours de Lucie Castets sont dévoilés par l'AFP. L'agence a interrogé le cofondateur du collectif "Nos Services publics", Arnaud Bontemps, à son sujet, qui souligne un "parcours professionnel au service de l’Etat et des collectivités territoriales remarquable, avec des engagements forts sur la justice fiscale, la lutte contre l’évasion fiscale". "C’est une personne très engagée sur l’école, l’hôpital, la justice sociale", a-t-il ajouté, assurant également qu'"elle va très vite sur des sujets parfois très complexes, elle est très humaine, proche des gens" .

19:41 - Un coup d'éclat face à Stanislas Guérini à la télévision Parmi les faits d'arme repérés aujourd'hui au sujet de Lucie Castets, un passage à la télévision fin 2022 refait surface ce soir. Dans l'émission C ce soir, elle avait apostrophé l’ancien ministre de la Fonction publique, Stanislas Guérini au sujet de la réduction du nombre de fonctionnaires, alors même que le gouvernement faisait face à la polémique sur l'usage de cabinets de conseil. "On a perdu 180 000 fonctionnaires d’Etat entre 2006 et 2018, dans le même temps le recours aux cabinets de conseil explosait", lâchait-elle face à ce proche d'Emmanuel Macron, lui-même battu aux dernières élections législatives dans la capitale.