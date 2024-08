Lucie Castets : des congés polémiques pour la Première ministre potentielle ? Sa réponse à la droite

La candidate NFP à Matignon est actuellement en congés payés par la mairie de Paris. Une situation incompatible avec sa campagne, estiment les partis opposés.

Lucie Castets multiplie les rencontres politiques, syndicales et ouvrières depuis qu'elle a été choisie comme candidate pour Matignon par le Nouveau Front populaire. Elle enchaîne les déplacements, et le fait qu'elle soit fonctionnaire à la mairie de Paris, en tant que directrice des Finances et des Achats, en congé, dérange. L'opposition parisienne, donc à droite, estime qu'elle aurait dû se mettre "en disponibilité", au lieu de mener son combat sur ses jours de congés payés, rapporte BFMTV. Pour rappel, un fonctionnaire peut se mettre " en disponibilité ", ce qui correspond à une sorte de congé sans solde.

Invitée de RTL le 1er août, elle s'est justifiée en assurant : "Ma situation personnelle, elle est très claire et évidemment, je me suis assurée que tout était en ordre." Cette situation a été dénoncée par le Canard enchaîné, le 31 juillet, sur X : "Lucie Castets […] a omis de se mettre en disponibilité après de la Ville de Paris […]. Elle a juste posé des congés jusqu'au 30 août." Une accusation à laquelle elle répond qu'elle a "le droit d'avoir des opinions et des activités politiques" sur ses jours de congés, ajoutant : "S'il le faut, le moment venu, je me mettrai en disponibilité.

"

L'opposition réclame une sanction

Alors que les déplacements de la candidate au poste de Première ministre sont payés par les partis qui composent le Nouveau Front populaire, la droite parisienne a envoyé une lettre au procureur de la République de Paris, parlant d'"une violation de son devoir de réserve par ses prises de position politique, ce qui l'expose, à minima, à une sanction disciplinaire", évoquant aussi un "détournement de fonds publics", puisqu'elle est toujours payée par la Ville de Paris pendant ses congés.

Des accusations balayées par Lucie Castets, qui explique au micro de RTL : "Je vois bien que l'opposition de droite parisienne essaie de chercher des points d'appui contre le Nouveau Front populaire qui est arrivé en tête aux élections", et ajoute que cela "détourne le débat des vraies questions".