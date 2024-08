Bernard Cazeneuve Premier ministre ? Des indices et appels du pied

Alors que le nom d'un nouveau Premier ministre est toujours attendu, celui de Bernard Cazeneuve ne cesse de circuler depuis des semaines pour le poste. L'ancien socialiste pourrait correspondre au profil recherché par le président.

Depuis plusieurs semaines, le nom de Bernard Cazeneuve est dans les tuyaux pour le poste de Premier ministre. Selon Politico, il serait bien dans les possibles filons d'Emmanuel Macron. Ce dernier s'était d'ailleurs dit prêt à briguer ce poste sur LCI : "je n'ai jamais refusé de mettre de la sagesse là où il y a de la déraison. S'il faut le faire de façon collective, je serai toujours prêt". Il avait assuré que sa principale préoccupation est que "le pays ne bascule pas dans le déclassement, dans l'ingouvernabilité".

Bernard Cazeneuve pourrait, en effet, avoir ses chances. Tout d'abord parce qu'il a déjà été à Matignon. Il y a siégé quelques mois sous François Hollande (décembre 2016 à mai 2017), succédant à Manuel Valls. Bernard Cazeneuve avait auparavant été à plusieurs reprises au gouvernement que ce soit pour les Affaires européennes, le Budget ou l'Intérieur. Il a notamment fait face aux attentats de 2015 à Paris. Membre du Parti socialiste de 1987 à 2022, il a ensuite lancé son propre parti nommé La Convention. Cette expérience pourrait correspondre au profil consensuel recherché par Emmanuel Macron.

Il pourrait aussi plaire au camp présidentiel grâce à son opposition à LFI. Il n'a jamais caché son aversion envers Jean-Luc Mélenchon et avait déploré la présence de La France insoumise dans le Nouveau Front populaire. Il a d'ailleurs quitté le PS après l'accord entre le PS et LFI pour les législatives de 2022.

Les socialistes tiraillés ?

Par ailleurs, les soutiens de Bernard Cazeneuve se multiplient. Selon Politico, le groupe PS auraient autant d'élus en faveur de Bernard Cazeneuve que de Lucie Castets, candidate du NFP à Matignon. Il a notamment reçu le soutien de l'ancien député PS Olivier Falorni, auprès de Sud-Ouest, qui voit en lui un véritable potentiel pour être un Premier ministre fédérateur : "plus les consultations se multiplient, plus le portrait-robot du Premier ministre s'affine et, pour moi, il ressemble à Bernard Cazeneuve". L'homme politique entretient aussi de bonnes relations avec Fabien Roussel, secrétaire national du parti communiste. L'hiver dernier, le communiste avait appelé à élargir la Nupes jusqu'à Bernard Cazeneuve "et ses amis".

Du côté du gouvernement démissionnaire, il a obtenu l'appui de Gérald Darmanin, qui estime qu'il ferait un bon candidat au poste de Premier ministre : "on parle de monsieur Cazeneuve, c'est un homme respectable. Je l'ai jadis combattu mais c'est un grand républicain laïc. On pourrait très bien discuter d'une coalition avec un socialiste comme lui", a-t-il déclaré sur RMC le 27 août alors que les consultations pour désigner le nouveau Premier ministre se poursuivent.

Cependant, il ne fait pas l'unanimité notamment du côté des proches d'Olivier Faure, actuel président du PS. "Bernard Cazeneuve incarne une gauche qui a des toiles d'araignée sous les bras, dont nous ne voulons plus. Une nouvelle génération s'est levée, c'est d'elle dont on doit parler maintenant", a confié au Huffpost une cadre du PS. "Ce serait une trahison totale des millions d'électrices et d'électeurs du Nouveau Front Populaire qui n'ont jamais voté pour un retour aux années Hollande", a aussi dénoncé le député insoumis Paul Vannier sur son compte X.

"Il n'est pas trop "allergisant" pour Les Républicains, ce qui pourrait permettre leur abstention en cas d'une éventuelle motion de censure. Mais on a un problème : aujourd'hui, les socialistes sont pris dans un jeu d'alliance avec les Insoumis. Ainsi, s'ils refusent de s'opposer à un gouvernement centriste conduit par Bernard Cazeneuve, ils risquent de faire face à un candidat insoumis lors des prochaines élections. Autrement dit, un soutien à un gouvernement Cazeneuve reviendrait à la mort du PS", analyse le politologue Benjamin Morel pour La Dépêche.